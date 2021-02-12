Petrol sızıntısından zarar gören Nijeryalılar, İngiltere'de Shell aleyhine dava açabilecek

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Nijeryalıların Shell aleyhine dava açabileceğine hükmetti.

Nijeryalılar, İngiltere'de Shell'in petrol sızıntılarına ilişkin sorunları gidermesi gerektiği iddiasıyla açtıkları davayı kazandı.

Yüksek Mahkeme, petrol sızıntısından zarar gören Nijerya'daki Ogale ve Bille topluluklarının Shell aleyhine İngiltere'de dava açabileceğini hükmederek, önceki mahkeme kararını bozdu.

Shell ise sorunun İngiliz mahkemelerinin değil Nijerya yargısının yetki alanında olduğunu savundu.

Hükme ilişkin Shell'den yapılan açıklamada, "Hayal kırıklığı yaratan bir karar oldu. Söz konusu sızıntılar, petrol hırsızlığı, yasa dışı petrol arıtma ve boru hatlarının sabotajlarından etkilenen topluluklarda meydana geldi." ifadesi kullanılarak, şirketin sızıntıdaki sorumluluğu reddedildi.

Shell, ocakta da Hollanda'daki Lahey Temyiz Mahkemesindeki davayı kaybetmişti. Şirketin sızıntıdan zarar gören 4 Nijeryalı çiftçiye tazminat ödemesine hükmeden mahkemenin kararının, diğer çiftçiler için emsal teşkil edebileceği belirtilmişti.

40 binden fazla kişiden oluşan Nijer Deltası toplulukları, onlarca yıldır devam eden kirliliğin hayatlarını, sağlıklarını ve çevreyi ciddi şekilde etkilediğini savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen