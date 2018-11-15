Petrol Şirketleri Blockchain Teknolojisini Kullanacak

Petrol şirketleri blockchain teknolojisini iş süreçlerinde kullanmak için bir araya geldi. BP, Shell ve Equinor blockchain projesi üzerinde çalışıyor.

Petrol sektörünün dev isimleri BP, Shell ve Equinor blockchain projesi için bir araya geldi. Vakt isimli proje için ABN Amro, ING ve Societe Generale gibi bankalarla iş birliği yapılıyor.

Techinside'ın haberine göre petrol sektörünün dev isimleri BP, Shell ve Equinor blockchain projesi için bir araya geldi. Vakt isimli proje için ABN Amro, ING ve Societe Generale gibi bankalarla iş birliği yapılıyor.

Özellikle ABD'den yoğun şekilde talep aldığı belirtilen projenin ilk hedefinin Kuzey Denizi'ndeki petrol ticareti olacağı belirtiliyor. 2025 yılına kadar yaygın bir şekilde kullanıma başlayacağı ön görülen blockchain, özellikle ticarette önemli bir trend haline geldi.