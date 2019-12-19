Petrol şirketi Chevron'un işçileri Nijerya'da grev başlattı

19.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:20

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da faaliyet gösteren Chevron petrol firması işçileri, grev başlatarak şirket merkezine girişleri engelledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nijerya Petrol ve Doğal Gaz Çalışanları Birliğine (PENGASSAN) bağlı Chevron çalışanları, şirketin Lagos'taki merkezinde başlattıkları eylemle maaşlarında yeniden düzenleme ve iyileştirme talep etti.

İşçilerin, şirketin merkezine girişleri engellediği belirtiliyor.

Her yıl aralık ve ocak aylarında verilen ikramiyelerin devam etmesi çağrısında bulunan işçiler, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda tesislerdeki üretimi de durdurma uyarısında bulundu.

İşçiler ayrıca işten çıkarılan 500 çalışanın yeniden işe alınmasını istedi.

Ülkenin güneydoğusundaki Nijer Delta eyaletinde üretim yapan ABD merkezli Chevron şirketi Nijerya'da günlük 350 bin varil ham petrol çıkarıyor.

Kaynak: AA