2020 yılı çıkışlı filmin yönetmenliğini Hasan Doğan yaptığı, Fikri ve Emine karakterinin aşkının işlendiği Petrol Sevdası oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Petrol Sevdası nerede çekildi, hangi köyde geçiyor? Petrol Sevdası konusu nedir, oyuncuları kimler? Petrol Sevdası ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PETROL SEVDASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Petrol Sevdası filmi bugün 12 Ocak Çarşamba saat 23:00 'da Fox TV'de ekranlara gelecektir.

PETROL SEVDASI KONUSU NE?

Fikri, pratik zekâ, hazır cevap bir adamdır. Saf ve temizdir. Muhtar Selami'nin kızı Emine'ye aşıktır. Hayali babasının izniyle onunla evlenip mutlu bir yuva kurmaktadır.Fakat bu hayali Selami'nin onu kızının yanında yakalamasıyla farklı bir hal alır. Selami öfkeyle kızını Kazım'a vereceğini söyler. Bu olayın gecesinde Fikri'nin rüyasına babası Necdet girer ve tarlarında hazine olduğunu söyler. Fikri yanına Hasan hocayı da alıp hazineyi aramaya gider. İşaret edilen yeri ne kadar kazarlarsa kazsınlar, hazine falan yoktur. Hasan Hoca ve Fikri oradan ayrılır.Fakat kazdıkları yerden sızıntı şeklinde petrol çıkmaya başlar. Ve çukur belli süre sonra petrolle dolar.Fikri köye geldiğinde Kazım'ın Emine'yi istemeye gideceğini öğrenir. Karar vermiştir, Emine'yi kaçıracaktır. Öyle de yapar.O andan sonra Emine'yi kaçırır. Bir yandan tarlasında petrol çıkması diğer yandan Emine'yi kaçırması... Fikri bir maceranın içine atılmıştır. Bu macerada onu içinden çıkılmaz absürt olaylar beklemektedir.

PETROL SEVDASI OYUNCULARI KİMLER?

HALİL İBRAHİM KURUM

TUĞBA MELİS TÜRK

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN

SUAT SUNGUR

PETROL SEVDASI NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ KÖY?

Petrol Sevdası filminin çoğu çekimleri Şanlıurfa ilimizde yapılmıştır. Filmde yer alan köy Şanlıurfa'da bulunmaktadır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet