Petrol piyasasının dengelenmesi için 3 öneri IEA, petrol fiyatlarındaki oynaklığın giderilmesi ve piyasaların dengelenmesi için ülkelerin stratejik petrol rezervlerini arz fazlalığını önlemek amacıyla kullanıma hazır hale getirmesi ve finansal kurumların bazı önlemler alması önerisinde bulundu.

IEA, petrol fiyatlarındaki oynaklığın giderilmesi ve piyasaların dengelenmesi için ülkelerin stratejik petrol rezervlerini arz fazlalığını önlemek amacıyla kullanıma hazır hale getirmesi ve finansal kurumların bazı önlemler alması önerisinde bulundu. Kaynak: Dunya.com