Petrol piyasasının dengelenmesi için 3 öneri
IEA, petrol fiyatlarındaki oynaklığın giderilmesi ve piyasaların dengelenmesi için ülkelerin stratejik petrol rezervlerini arz fazlalığını önlemek amacıyla kullanıma hazır hale getirmesi ve finansal kurumların bazı önlemler alması önerisinde bulundu.
21.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:18
IEA, petrol fiyatlarındaki oynaklığın giderilmesi ve piyasaların dengelenmesi için ülkelerin stratejik petrol rezervlerini arz fazlalığını önlemek amacıyla kullanıma hazır hale getirmesi ve finansal kurumların bazı önlemler alması önerisinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com