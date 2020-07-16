HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Petrol OPEC+ kararıyla düştü

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük toplam üretim kısıntısının Ağustos ayında günde ortalama 7.7 milyon varile indirme kararıyla düştü.

Petrol OPEC+ kararıyla düştü
16.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:41

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük toplam üretim kısıntısının Ağustos ayında günde ortalama 7.7 milyon varile indirme kararıyla düştü. Altın fiyatları ise 1,800 doların üzerine döndü.

Toplam üretim kısıntısının günde ortalama 9.7 milyon varil olarak uygulanan geçen dönemde bu konudaki taahhütlerine uyamayan üretici ülkeler, bu açıklarını kapatmak için yeni dönemde yapacakları ek kısıntılarla birlikte, Ağustos ayındaki üretim kısıntısı fiilen günde 8.11 milyon varil olarak uygulanacak. 

OPEC+ grubunun konuyla ilgili toplantısının ardından açıklama yapan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Ağustos ayında uygulanacak üretim kısıntısı miktarının, önceki kısıntı döneminde taahhütlerine uymayan ülkelerin Haziran verilerini bildirmelerinin ardından kesinleşeceğini vurguladı.Salman ayrıca, Mayıs ve Haziran aylarındaki taahhütlerini tam olarak yerine getiren Meksika'nın, bundan sonraki üretim kısıntılarına katılmayacağını açıkladı.OPEC'in bu konuda yaptığı açıklamaya göre, üretim kısıntısı taahhütlerini tam olarak yerine getiremeyen ülkeler, Haziran verilerine Temmuz sonuna kadar bildirecekler.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.25 düşüşle 43.53 dolar,Batı Teksas yüzde 0.45 düşüşle 41.06 dolar,altın yüzde 0.16 düşüşle 1,807.42 dolar,gümüş yüzde 0.98 düşüşle 19.23 dolar,bakır yüzde 1.02 düşüşle 6,394.50 dolar,platin yüzde 0.38 düşüşle 828.60 dolar,paladyum yüzde 0.25 düşüşle 1,873.92 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 658 liraya, Cumhuriyet altını da 2,617 liraya yükseldi.Covid-19 aşısının geliştirilmesine ilişkin haberler küresel risk iştahında toparlanmalar yaşanmasına neden oldu. Risk iştahındaki artış ile birlikte dolar G-10 ülkelerinin para birimleri karşısında bir miktar değer kaybı yaşadı. Bu değer kaybından destek bulan altın fiyatları 1,800 doların üzerinde tutunmayı sürdürdü. 

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 3. Sayfa
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle...
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu Magazin
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 3. Sayfa
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü 3. Sayfa
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu Güncel
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 3. Sayfa
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Bir kamyon adamla gelip bir kişiyi bıçaklamışlardı! Sebebi 'kız meselesi' çıktı
Bir kamyon adamla gelip bir kişiyi bıçaklamışlardı! Sebebi "kız meselesi" çıktı
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı
İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Ezgi Mola Ece Erken Selçuk Yöntem
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Ali Şansalan Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Darbe Şehit Twitter
Şu an buradasınız: Petrol OPEC+ kararıyla düştü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 10:06:53. #1.15#
title