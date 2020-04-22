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İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Petrol Ofisi, Ekonomi

Petrol Ofisi ve İTÜ ARI Teknokent'ten koronavirüs mücadelesinde güç birliği

Petrol Ofisi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Teknoloji Geliştirme Bölgesi İTÜ ARI Teknokent'in girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ürün ve hizmet geliştiren girişimlere sunduğu olanakların destekçisi oldu.

22.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:20
Petrol Ofisi ve İTÜ ARI Teknokent'ten koronavirüs mücadelesinde güç birliği

Petrol Ofisi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Teknoloji Geliştirme Bölgesi İTÜ ARI Teknokent'in girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ürün ve hizmet geliştiren girişimlere sunduğu olanakların destekçisi oldu.

Petrol Ofisi açıklamasına göre, Petrol Ofisi ile İTÜ ARI Teknokent, Kovid-19'a karşı mücadelede güçlerini birleştirdi.

İş birliği, İTÜ Çekirdek girişimcileri tarafından Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kapsamında yürütülen çalışmaların geliştirilmesini, üretilmesini ve dağıtılmasını kapsıyor.

Türkiye'nin en önemli girişimcilik merkezlerinden biri olan ve 2012 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 500 girişime ve 5 bin 500'e yakın girişimciye destek veren İTÜ Çekirdek, Kovid-19 ile mücadelede girişimcilere yeni bir çağrıda bulunarak, en çok ihtiyaç duyulan; dezenfektan, maske, koruyucu kıyafet, yoğun bakım ünitesi cihazları, ortam koşullarını iyileştirecek ekipmanlar, ilaç, aşı, salgını etkileyecek bilişim uygulamaları, solunum cihazı ve benzeri alanlarda araştırmalarını sürdüren girişimcileri destekliyor.

Petrol Ofisi, iş birliği kapsamında İTÜ ARI Teknokent'in dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ tarafından başlatılan ve www.destekbizden.org üzerinden hastane ve doktorlardan gelen taleplerin karşılandığı inisiyatifi de destekliyor.

İlgili resmi kuruluşların da koordinasyonu ile yürütülen bu süreçte, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen; siperlik, entübasyon kutusu, dalgıç maskesinden sağlık personeli için PPG maske, koruyucu tulum ve UVC ışık ile oda ve hava sterilizasyon üniteleri gibi ürünler üretilerek dağıtımları sağlanıyor.

"İTÜ Çekirdek, en önemli küresel girişimcilik merkezleri arasında yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, Petrol Ofisi'nin İTÜ ile farklı alanlarda iş birliği yaptığını belirterek, "İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıla yaklaşan köklü geçmişi ile ülkemizin uluslararası prestije sahip güzide üniversitelerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan İTÜ Çekirdek'in bugüne kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza atmış, teknoloji gücünü ve kabiliyetini kanıtlamış, en önemli küresel girişimcilik merkezleri arasında yer aldığını aktaran Şiper, şu ifadeleri kullandı:

"İTÜ ARI Teknokent gibi önemli bir paydaş ile Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde doğrudan kullanılacak malzeme ve cihazların geliştirilmesine, üretilmesine ve dağıtılmasına yönelik bir iş birliğine imza atmaktan onur duyuyoruz. İş birliği ve desteğimiz ilerleyen dönemlerde de devam edecek. Petrol Ofisi olarak, bu süreçte ülkemizin ve insanımızın yararına olan çalışmalara destek olmak büyük önem taşıyor."

"Kurumsal şirketlerin destekleri çok kıymetli"

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da İTÜ olarak, Girişimcilik Merkezi İTÜ Çekirdek'te, yaklaşık üç hafta önce, "İTÜ Çekirdek'te Geliştir, Dünyayı İyileştir" anlayışıyla girişimcilere yönelik "#FightCOVID19" çağrısını açtıklarını ifade etti.

O günden bu yana bu alandaki her türlü probleme girişimcilerin ilgisinin çok yoğun olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Hepsi birbirinden heyecan verici bu projeler arasında Kovid-19'dan doğrudan veya dolaylı etkilenen hastaları, sahadaki sağlık çalışanlarını ve enfekte olmaktan korunmaya çalışan milyonları ilgilendiren harika girişim adayları var. İlk etapta 100'den fazla girişimci grubu başvurdu ve bunların yüzde 80'ini İTÜ Çekirdek kapsamına alarak, Kovid-19 ile ilgili ürün ve çözümler sunan girişimcileri, diğer girişimcilerimizle birlikte desteklemeye karar verdik.

Tam da bu süreçte, ülkemizin lider kuruluşlarından Petrol Ofisi, vizyoner bir yaklaşımla Kovid-19 ile ilgili ürün ve çözüm sağlayan ve çağrımıza yanıt veren girişimlere hibe sağlayarak destek olmak amacıyla paydaşımız oldu. Petrol Ofisi ile birlikte gücümüze güç katmanın ve bu önemli mücadelede daha fazla girişimciye daha etkili destek verecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kovid-19 ile mücadele sürecinde bu girişimlerin hayata geçmesi noktasında tüm ilgili yatırımcıların ilgisi ve kurumsal şirketlerin destekleri çok kıymetli. Petrol Ofisi gibi vizyoner kurumları İTÜ Çekirdek'e bekliyoruz."

Kovid-19 ile mücadele sürecinde teknolojik ürün veya hizmeti olan girişimler, İTÜ ARI Teknokent ve Petrol Ofisi desteğiyle İTÜ Çekirdek girişimcisi olmak için www.itucekirdek.com adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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