Petrol Ofisi ve İTÜ ARI Teknokent, koronavirüs mücadelesinde güç birliği yaptı Petrol Ofisi, koronavirüs ile mücadele kapsamında İTÜ ARI Teknokent'in girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek'in, ürün ve hizmet geliştiren girişimlere sunduğu olanakların destekçisi oldu.

Petrol Ofisi, koronavirüs ile mücadele kapsamında İTÜ ARI Teknokent'in girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek'in, ürün ve hizmet geliştiren girişimlere sunduğu olanakların destekçisi oldu. Kaynak: Dunya.com