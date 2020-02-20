Petrol Ofisi, Stevie Awards'tan 6 ödül kazandı

20.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:46

Petrol Ofisi, alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Stevie Awards çatısı altında bu yıl ilk kez düzenlenen MENA Stevie Awards'ta 6 ödül birden aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programa 17 ülkeden yüzlerce proje yarıştı ve toplam 12 farklı kategorideki başvuruları değerlendiren jüri, 2020 MENA Stevie Awards'ın kazananlarını 19 Şubat'ta açıkladı.

Petrol Ofisi, Sosyal Lig programıyla Marka Gelişim İnovasyonu'nda ve Ürün Yerleştirme İnovasyonu ile Sosyal Medya Pazarlama İnovasyonu'nda altın ödül, Marka ve Eğlence İnovasyonu ve Sponsorluk İnovasyonu'nda gümüş ödül aldı.

Ayrıca şirket, Yönetici Gelişim Yolculuğu programıyla Yenilikçi İK Uygulamaları'nda Gümüş Ödül alarak, ödül sayısını 6'ya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Pazarlama Yöneticisi Beril Alakoç, şirketin dijital platformları etkin ve güçlü şekilde kullandığını belirterek, "Petrol Ofisi Sosyal Lig, salt ülkemize kazandırdığımız büyük ilgi gören bir fantezi futbol oyunu olmakla kalmayıp, pazarlamada etkin kullanımı ile Türkiye'de benzeri olmayan bir örnek konumunda. Stevie Awards gibi küresel prestije sahip bir organizasyondan aldığımız ödüller de, elde edilen bu başarının en güncel tescili oldu." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Yöneticisi Neslihan Yalçın da çalışanlarının kendilerini geliştirmesi için Yönetici Gelişim Yolculuğu gibi programlar uyguladıklarını aktararak, "Yöneticilerimizin zihin, beden ve ruhuna hitap eden çok boyutlu bir deneyim elde etmelerine yönelik hazırladığımız özel ve özgün bir yapı kurguladığımız bu programın Stevie Awards gibi küresel bir değerlendirmede ödülle karşılık bulması, yeniliklere imza attığımız bu süreçte bizler için güzel bir motivasyon kaynağı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

2020 MENA Stevie Awards ödülleri, 21 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah kentinde düzenlenecek özel bir törenle sahiplerine verilecek.

Kaynak: AA