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Petrol Ofisi pazar liderliğini pekiştirdi

Petrol Ofisi, akaryakıt ve madeni yağlar sektöründe öne çıkan yenilikçi ürünlerinin "yılın seçilmiş ürünü" ödülünü almasıyla Türkiye'deki pazar liderliğini pekiştirdi.

Petrol Ofisi pazar liderliğini pekiştirdi
08.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:51

Petrol Ofisi, akaryakıt ve madeni yağlar sektöründe öne çıkan yenilikçi ürünlerinin "yılın seçilmiş ürünü" ödülünü almasıyla Türkiye'deki pazar liderliğini pekiştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Petrol Piyasası 2019 Yılı Sektör Raporu'nda yer alan yurt içi satış miktarlarında Petrol Ofisi yüzde 22,5'e varan pazar payıyla Türkiye akaryakıt sektöründeki liderliğini korudu.

Şirket, Türkiye madeni yağlar pazarında ise yüzde 27'yi aşan payla liderliğe erişti.

Nielsen Türkiye Yılın Seçilmiş Ürünü 2020 Pazar Araştırması sonuçlarına göre, Petrol Ofisi'nin liderliğini üstlendiği akaryakıt pazarında Active-3 teknolojili V/Max akaryakıtları, yine lider olduğu madeni yağlarda ise Maxima CX 5W-30 motor yağı, gerçek tüketicilerden en çok oyu alarak "yılın seçilmiş ürünü" ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, hem akaryakıt hem de madeni yağlarda yenilikçi ve öne çıkan ürünlerin, gerçek tüketiciler tarafından yılın ürünü seçilmesinin özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Şiper, akaryakıt ve madeni yağlar alanlarında sadece pazar değil, aynı zamanda sektör lideri olduklarına işaret ederek, "Benzersiz alt yapımız ve tüm gücümüzle ülkemize, müşterilerimize en ideal hizmeti verme, her alanda katkı sağlama gayreti içindeyiz. Petrol Ofisi olarak 1800'e yaklaşan istasyon ağımız ve tedarikini üstlendiğimiz yaklaşık 1400 köy pompasıyla Türkiye'nin dört bir yanında kara taşıtlarına, tarım araçlarına yakıt veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Havacılık yakıtları alanında PO Air ile Türkiye'nin en önemli havalimanlarında yerli ve yabancı 200'den fazla havayolu şirketine yakıt ikmali sağladıklarını aktaran Şiper, "Denizcilikte ise PO Marine ile ülkemizin tüm sahil şeridinde en küçük tekneden, dev tankerlere kadar hizmet veriyoruz. Endüstriyel ve kurumsal satışların yanı sıra ülkemizin dev projelerinin ve kamu kuruluşlarımızın en büyük tedarikçisi konumundayız." ifadelerini kullandı.

Şiper, madeni yağ geliştirme merkezi POTEM, üretim kapasitesi, 16 bin satış noktası ve zengin ürün çeşitliliğiyle madeni yağ alanındaki ihtiyaçlar için tek çatı altında ideal çözümler sunduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Müşteri odaklı yaklaşımla hareket ettiğinizde sektörlerimize ve ülkemize katkımız da beraberinde geliyor. Active-3 teknolojili V/Max akaryakıtlarımız ile Maxima CX 5W-30 motor yağımız da bu yaklaşımımızla geliştirdiğimiz ve son iki yılda pazara sunduğumuz yenilikçi ürünlerimiz oldu. Tüketicilerden gelen bu ödüller ise bizler için bir anlamda attığımız doğru adımların teyidi ve yeni adımlarımız da motivasyon kaynağını teşkil ediyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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