Petrol Ofisi'nin insan kaynakları faaliyetlerine 3 ödül
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Petrol Ofisi'nin insan kaynakları faaliyetlerine 3 ödül

Petrol Ofisi'nin insan kaynakları faaliyetlerine 3 ödül
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Petrol Ofisi, Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2021'de, 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' online staj programı ile iki Altın Ödül, 'İK İş Akışı Yönetim Sistemi: PratİK' ile de Gümüş Ödül aldı.

Petrol Ofisi, Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2021'de, 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' online staj programı ile iki Altın Ödül, 'İK İş Akışı Yönetim Sistemi: PratİK' ile de Gümüş Ödül aldı. Petrol Ofisi, İK alanındaki en prestijli küresel değerlendirmelerden biri olan bu ödül programında geçen yıl da 'Yönetici Gelişim Yolculuğu' programı ile Altın Ödül'e layık görülmüştü.

Brandon Hall Group HCM (Human Capital Management) Excellence Awards – Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri 2021 yılı sonuçları açıklandı. İnsan Kaynakları alanındaki başarıların ödüllendirildiği küresel ödül programında başvurular, Brandon Hall Group kıdemli analistleri ve yönetim ekibi ile alanlarında öne çıkmış uzmanlardan oluşan bağımsız uluslararası bir jüri tarafından; 'ihtiyaca uygunluk', 'programın tasarımı', 'işlevsellik', 'yenilik' ve 'genel olarak ölçülebilir faydalar' gibi kriterler altında değerlendirildi.

"İK'NIN TÜM YETKİNLİKLERİ PANDEMİDE ÖN PLANA ÇIKTI"

Pandeminin getirdiği zor koşulların en çok etkilediği alanlardan birisinin de İnsan Kaynakları olduğunu belirten Petrol Ofisi CHRO'su Neslihan Yalçın, "Bu zorlu süreç hem İK'nın iş hacmini arttırdı hem de iş yapış süreçlerini güçleştirdi. Ancak pandemi süreci, aynı zamanda şirketlerin İK alanındaki altyapısı, gücü, kabiliyeti, yaratıcılığı gibi tüm yetkinliklerini de öne çıkardı, daha görünür kıldı. Petrol Ofisi olarak süreç içinde yaptığımız tüm çalışmalarda, çok başarılı çıktılar aldık. Bu başarılarımızın, böylesine prestijli uluslararası bir ödül programında üç ayrı ödül ile taçlandırılması, bizler için önemli gurur ve motivasyon kaynağı oldu" dedi.

Petrol Ofisi, yapılan değerlendirmede Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri 2021'de, iki farklı programı ile 3 ödül birden aldı. Petrol Ofisi'nin 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' online staj programı 'Eşsiz ve Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programı' ve 'En İyi İşe Alım Pazarlaması ve İşveren Markası Programı' kategorilerinde Altın Ödül'e layık görüldü. Petrol Ofisi'nin, Tüm İK süreçlerini online'a taşıdığı 'İK İş Akışı Yönetim Sistemi: PratİK' de, 'Eşsiz ve Yenilikçi İK Programı' kategorisinde Gümüş Ödül aldı.

"KURUMSAL DEĞERLER PANDEMİDE BÜYÜK ROL OYNADI"

Petrol Ofisi CHRO'su Neslihan Yalçın, "Pandeminin getirdiği zor koşullardan en çok etkilenen alanlardan birisi de hiç şüphesiz insan kaynakları oldu. Bu zorlu süreç, İK'nın her zamankinden daha çevik, hızlı ve yaratıcı çözümler oluşturmasını gerektirdi. Ancak pandemi süreci, aynı zamanda şirketlerin İK alanındaki altyapısı, gücü, kabiliyeti, yaratıcılığı gibi tüm yetkinliklerini de öne çıkardı, daha görünür kıldı. Ayrıca şirketlerin sahip oldukları kurumsal değerler de bu hassas süreçte büyük rol oylandı. Petrol Ofisi olarak süreç içinde yaptığımız tüm çalışmalarda, çok başarılı çıktılar aldık. Her kademedeki mevcut ve gelecekteki çalışma arkadaşlarımız, İK uygulamalarımıza olağan dönemlerin de üstünde yoğun bir ilgi gösteriyor. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu başarılarımızın birer parçası olan, sektörümüzün ilk online staj programı Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım ve tamamen iç kaynaklarla yaratılan İK İş Akışı Sistemi; PratİK'in, böylesine prestijli uluslararası bir ödül programından da üç ayrı ödül ile taçlandırılması, bizler için önemli gurur ve motivasyon kaynağı oldu" diye konuştu.

Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2021 kazananlarına ödülleri, 1-3 Şubat 2022 tarihlerinde ABD, Florida'da gerçekleştirilecek olan HCM Mükemmellik Konferansı 2022'de düzenlenecek özel bir törenle verilecek.


Petrol Ofisi'nin insan kaynakları faaliyetlerine 3 ödül

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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