Petrol Ofisi'nin Covid-19 tedbirlerine TSE tescili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Petrol Ofisi'nin Covid-19 tedbirlerine TSE tescili

09.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:29
Petrol Ofisi'nin Covid-19 tedbirlerine TSE tescili

Petrol Ofisi’nin Covid-19’a yönelik aldığı tedbirler, TSE tarafından da onaylandı.

CARMEDYA.COM – Petrol Ofisi'nin Covid-19'a yönelik aldığı tedbirler, TSE tarafından da onaylandı.

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, 8 terminali, madeni yağ fabrikası ve 46 istasyonu TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi sertifikalarını aldı.

TSE, COVID-19 sertifikalarına yönelik yaptığı değerlendirmelerde; Covid-19 Risk Değerlendirmesi, Kuruluş Pandemi Planı, Covid-19 Kaynaklı Atıkların Yönetimi Talimatı, Hijyen ve Sanitasyon Planı, Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları, Günlük Hijyen Denetleme Formları, Koronavirüs Önlemleri, Afiş/Poster/Bilgilendirme Yazıları gibi birçok başlıkta inceleme ve denetimlerde bulunuyor.

"Tüm tedbirleri eksiksiz, hatta fazlası ile uyguluyoruz"

Petrol Ofisi'nde insan sağlığın her zaman en öncelikli konu olduğuna vurgu yapan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, şunları söyledi: "Bu doğrultuda, insan sağlığı ve iş güvenliği alanlarında da küresel tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de henüz ilk pandemi vakası açıklanmadan tüm hazırlıklarımızı, tedariklerimizi tamamlayıp, planlarımızı oluşturmuştuk. İlk günden bu yana, çalışanlarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz ve toplum sağlığı odağı ile oluşturduğumuz plan kapsamında tüm tedbirleri eksiksiz, hatta fazlası ile uygulamaya devam ediyoruz. Kurduğumuz sistem ile çalışanlarımız, bayilerimiz ve hatta ailelerinin sağlıklarını eş zamanlı takip ediyoruz.

Süreç içinde yaşanan tüm gelişmeleri yakında izleyerek, gerekli tüm güncellemeleri 'tedbirli' olarak yapıyoruz. Bu kadar imtina ile yürüttüğümüz tüm bu çalışmaların, yurdun dört bir yanındaki tesislerimiz ve istasyonlarımızda TSE'nin yürüttüğü kapsamlı ve titiz denetlemeleri sonrasında sertifikalandırılması, bizler için özel bir önem taşıyor. Ayrıca TSE'nin COVID-19 sertifikalandırmalarında hem yaygınlık, hem de büyüklük olarak sektörümüze öncülük etmekten de mutluluk duyuyoruz."

"Her ay 4 bin kişiye PCR testi yaptırıyoruz"

Alınan önlemler kapsamında merkez ofis, terminaller, fabrika ve bölge müdürlüklerinde düzenli olarak PCR testlerine devam ettiklerine de değinen Şiper; "Her hafta iş yerlerimizde çalışan arkadaşlarımıza PCR testi yaptırıyoruz. Bu suretle bir ay içinde 4 binin üzerinde test yapılmış oluyor. Pandemi sonrasını da düşünerek, geleceğe yönelik tesislerimiz ve istasyonlarımıza ilişkin çalışmaları da bugünden yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Şevket Çoruh Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Aykut Kocaman Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Petrol Ofisi'nin Covid-19 tedbirlerine TSE tescili - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 13:38:47. #1.14#
title