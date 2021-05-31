Petrol Ofisi'nin müşteri deneyimi başarısına Best of Sales Awards'ta ödül
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Petrol Ofisi'nin müşteri deneyimi başarısına Best of Sales Awards'ta ödül

Petrol Ofisi'nin müşteri deneyimi başarısına Best of Sales Awards'ta ödül
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Petrol Ofisi, satış alanındaki proje, uygulama ve yaklaşımlarda performansların değerlendirildiği Best of Sales Awards'ta "müşteri deneyimi" kategorisinde ödül aldı.

Petrol Ofisi, satış alanındaki proje, uygulama ve yaklaşımlarda performansların değerlendirildiği Best of Sales Awards'ta "müşteri deneyimi" kategorisinde ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sales Network tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Best of Sales Awards'ta 13 kategoride 33 marka ödül aldı.

Petrol Ofisi, "Siftah Liderden" kampanyası ile katıldığı yarışmada, "müşteri deneyimi" alanındaki başarısı ile bu kategoride ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, şirketin, müşteri odaklı yaklaşımıyla birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdiğini belirterek, "Bu alanda gösterdiğimiz performans ve elde ettiğimiz başarılar birçok ödüle layık görüldü. Türkiye'de salt müşteri deneyimi alanında yapılan ilk değerlendirme olan 20-CX Index Turkey'de Petrol Ofisi 'Akaryakıt Sektörünün En İyi Markası' seçilmişti. Bu alandaki başarılarımız, gerçek tüketiciler dahil birçok prestijli değerlendirmede olduğu gibi son olarak da Best of Sales Awards'ta ödüle layık görüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Siftah Liderden kampanyasını salgının ilk günlerinde planlayarak hayata geçirdiklerine dikkati çeken Gürsu, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının ilk şokunda dahi müşterilerimize bakış açımızın net göstergelerinden biri olan kampanyamızda, madeni yağ alanında müşterilerimiz olan otomotiv ustalarına katkı sağlamayı hedefledik. İlk tam kapanma döneminin ardından ekonomi çarklarının tekrar hızlanmaya başladığı haziran ayında, tüm Türkiye'de 17 bin ustaya Maxima ve Maximus motor yağlarımızı ücretsiz olarak dağıttık. Bu kampanyamız, sahadan ve ustalarımızdan çok değerli bir takdir topladı. Nitekim doğru bir zamanda, doğru bir amaçla ve doğru bir şekilde hayata geçirdiğimiz bu projemiz, Felis dahil birçok yarışmadan ödül topladı. Siftah Liderden kampanyamızın aldığı son ödül de Best of Sales Awards oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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Petrol Ofisi'nin müşteri deneyimi başarısına Best of Sales Awards'ta ödül - Haberler Ekonomi
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