Petrol Ofisi'ne 3 ödül birden
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Petrol Ofisi'ne 3 ödül birden

Petrol Ofisi'ne 3 ödül birden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin liderlerinden biri olan Petrol Ofisi, Brandon Hall Group HCM Excellence Awards2021'de, 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' online staj programı ile iki Altın Ödül, 'İK İş Akışı Yönetim Sistemi: PratİK' ile de Gümüş Ödül aldı.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin liderlerinden biri olan Petrol Ofisi, Brandon Hall Group HCM Excellence Awards2021'de, 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' online staj programı ile iki Altın Ödül, 'İK İş Akışı Yönetim Sistemi: PratİK' ile de Gümüş Ödül aldı.

Brandon Hall Group HCM (Human Capital Management) Excellence Awards - Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri 2021 yılı sonuçları açıklandı. İnsan Kaynakları alanındaki başarıların ödüllendirildiği küresel ödül programında başvurular, Brandon Hall Group kıdemli analistleri ve yönetim ekibi ile alanlarında öne çıkmış uzmanlardan oluşan bağımsız uluslararası bir jüri tarafından; 'ihtiyaca uygunluk', 'programın tasarımı', 'işlevsellik', 'yenilik' ve 'genel olarak ölçülebilir faydalar' gibi kriterler altında değerlendirildi.

Petrol Ofisi, yapılan değerlendirmede Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri 2021'de, iki farklı programı ile 3 ödül birden aldı. Şirketin 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' online staj programı 'Eşsiz ve Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programı' ve 'En İyi İşe Alım Pazarlaması ve İşveren Markası Programı' kategorilerinde Altın Ödül'e layık görüldü. Şirketin, Tüm İK süreçlerini online'a taşıdığı 'İK İş Akışı Yönetim Sistemi: PratİK'de, 'Eşsiz ve Yenilikçi İK Programı' kategorisinde Gümüş Ödül aldı.

Brandon Hall Group HCM Excellence Awards2021 kazananlarına ödülleri, 1-3 Şubat 2022 tarihlerinde ABD, Florida'da gerçekleştirilecek olan HCM Mükemmellik Konferansı 2022'de düzenlenecek özel bir törenle verilecek.

"Pandemi, İK alanındaki tüm yetkinlikleri öne çıkardı, daha görünür kıldı"

Ödülleri değerlendiren Petrol Ofisi CHRO'su Neslihan Yalçın, "Pandeminin getirdiği zor koşullardan en çok etkilenen alanlardan biriside hiç şüphesiz İnsan Kaynakları oldu. Bu zorlu süreç, İK'nın her zamankinden daha çevik, hızlı ve üretici çözümler oluşturmasını gerektirdi. Ancak pandemi süreci, aynı zamanda şirketlerin İK alanındaki altyapısı, gücü, kabiliyeti, üreticiliği gibi tüm yetkinliklerini de öne çıkardı, daha görünür kıldı. Ayrıca şirketlerin sahip oldukları kurumsal değerler de bu hassas süreçte büyük rol oylandı. Şirket olarak süreç içinde yaptığımız tüm çalışmalarda, çok başarılı çıktılar aldık. Her kademedeki mevcut ve gelecekteki çalışma arkadaşlarımız, İK uygulamalarımıza olağan dönemlerin de üstünde yoğun bir ilgi gösteriyor. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu başarılarımızın birer parçası olan, sektörümüzün ilk online staj programı Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım ve tamamen iç kaynaklarla üretilen İK İş Akışı Sistemi; PratİK'in, böylesine prestijli uluslararası bir ödül programından da üç ayrı ödül ile taçlandırılması, bizler için önemli gurur ve motivasyon kaynağı oldu" dedi. - İSTANBUL

Petrol Ofisi'ne 3 ödül birden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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