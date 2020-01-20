Petrol Ofisi'nden çalışanlarına müşteri memnuniyeti odaklı eğitim

20.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:10

Petrol Ofisi, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla eğitim ve iş geliştirme uzmanlarından oluşan 26 kişilik ekiple istasyon çalışanlarına şirketin ortak değerleri doğrultusunda eğitim verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2019'da "Yönetici Akademisi" ile farklı illerdeki 282 istasyon müdürüne yöneticilik konularında eğitim veren ekibin, Türkiye'nin 60 farklı noktasındaki 2 bin 564 istasyon çalışanına ise işbaşı eğitimi vererek, çalışanların MEB onaylı sertifika sahibi olmalarını sağladığı bildirildi.

Söz konusu eğitimlerin, müşteri odaklılık, mükemmeliyetçilik, yenilikçilik, bütüncül dürüstlük, takım ruhu, sorumluluk ve milli gurur konularında verildiği aktarılan açıklamada, "Oluşturulan 26 kişilik ekip, Türkiye genelinde toplam 1300 bayide görevli istasyon müdürü ve çalışana, operasyonel süreçler, kurumsal şirket uygulamaları ve personel eğitimlerinde uzman desteği sağladı." ifadelerine yer verildi

Açıklamada, Petrol Ofisi'nin 2019'da gündemine aldığı merkezi eğitim projelerinden biri olan ve istasyon yönetimi konusunda değer yaratan "Yönetici Akademisi" programına, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Bursa, Konya, Trabzon, Adana, Mersin, Gaziantep, Balıkesir, Kayseri, Antalya ve Muğla'dan toplam 282 istasyon müdürünün katıldığı kaydedildi.

Eğitim programının 5 gün olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Programda, Aile Şirketlerinde Yöneticilik, İletişim Becerileri, Koçluk, Ürün Bilgisi, SEÇ-G, Operasyonel Standartlar ve Perakendecilik konuları başta olmak üzere çeşitli başlıklarda eğitimler verildi. Bu programda, istasyon müdürlerinin, yönettikleri operasyonda daha etkin kılmak ve iletişim, koçluk, sorumluluk bilinci, planlama ve organizasyon, sonuç odaklılık, delegasyon, performans yönetimi gibi yönetici yetkinliklerini ortaya çıkararak, daha başarılı bir yönetim sergileyebilmeleri hedeflendi. Yönetici Akademisi programı kapsamında istasyon müdürleri, gelişen yetkinliklerle birlikte, istasyon yönetimlerinin daha verimli olması, müşteri odaklılık ilkesine bağlı hizmet kalitesinin arttırılması, operasyon yürütmede profesyonel bakış, iş yapış modellerinde mükemmeliyetçilik, kurumsal kültürün benimsenmesi ve ortak değerlere sahip olmak gibi çeşitli kazanımlar elde etti."

Açıklamada ayrıca, eğitime katılan çalışanlara Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal Dolum Elemanı" mesleki yeterlilik sertifikasının verildiği belirtildi.

Kaynak: AA