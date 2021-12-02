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Petrol Ofisi'nde üst düzey atama

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Petrol Ofisi'nde üst düzey atama

Petrol Ofisi'nin yeni İnsan Kaynakları Yöneticisi (CHRO) Burcu Yüksel Kocagöz oldu.

Petrol Ofisi'nin yeni İnsan Kaynakları Yöneticisi (CHRO) Burcu Yüksel Kocagöz oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Petrol Ofisi bünyesinde Satın Alma Kıdemli Müdürü olarak görev yapan Burcu Yüksel Kocagöz, İnsan Kaynakları Yöneticiliği görevini üstlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Kocagöz, 12 yıl kimya, 12 yıl boya ve son 2 yıldır da akaryakıt ile madeni yağ sektörlerinde yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. Kocagöz, kariyeri süresince uluslararası farklı görevler de üstlendi.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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