HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Petrol Ofisi'nde online staj uygulamaları başlıyor

Petrol Ofisi, 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' staj programını online platforma taşdı.

Petrol Ofisi'nde online staj uygulamaları başlıyor
28.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:48

Petrol Ofisi, 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' staj programını online platforma taşdı. Üniversitelilere uzaktan erişim ile staj yapma olanağı tanıyan program, gerçek iş ortamına çok yakın bir deneyim sunmak üzere tasarlandı.

Atandıkları projelerde 3 ay boyunca staj yapacak üniversite öğrencileri, Petrol Ofisi'nin zengin online eğitim programlarından, iş ve teknik eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimleri için de yararlanabilecekler.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Pandemi nedeniyle birçok şirket, mevcut iş modellerini değiştirmek zorunda kaldı. Bu dönüşüme adapte olabilenler hiç şüphesiz, sonraki süreçte de artık daha yenilikçi, daha güçlü, çevik ve esnek bir kültüre gerçek anlamda sahip olacaklar. Petrol Ofisi, uzaktan çalışma sürecine en hızlı geçiş yapan ve yenilikçi uygulamaları ile bu alanda da öncülük eden şirketler arasında yer alıyor. Petrol Ofisi bu öncülüğü ile şimdi de akademik eğitime katkı sağlıyor. Petrol Ofisi, sektöründe yine bir ilki gerçekleştirerek, üniversite öğrencilerinin koronavirüs salgını nedeni ile şirketlerin staj programlarını iptal etmesinden kaynaklanan mağduriyetine yenilikçi bir çözüm sunuyor. Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım staj programı tamamen online'a taşınıyor" denildi.Petrol Ofisi CHRO'su Neslihan Yalçın, "Öğrenci arkadaşlarımıza dolu dolu bir deneyim sunduğumuz 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' staj programımızın bu yılki başvuru süreci sırasında, maalesef pandemi ülkemize de ulaştı. Güncel koşulları göz önüne aldığımızda, özellikle öğrenci arkadaşlarımızın uzun süredir evlerinde olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurarak, hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Programı iptal etmek ya da ertelemek yerine, sektöre öncülük eden bir uygulamaya geçerek, 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' staj programımızdaki tüm süreçleri çok kısa bir sürede online platformlara taşıdık" dedi.

Program boyunca yapacakları düzenli kısa anketler ile stajyerlerden geri bildirim alacaklarına da değinen Neslihan Yalçın, "Bu staj programının online olmasının önemli bir avantajı da, anlık geri bildirimlerle sürekli gelişecek bir süreç olması. Aldığımız geri bildirimlerle, hızlı uyarlamalar, geliştirmeler yapabileceğiz. İK ekibi olarak bizler de düzenli olarak onlarla online buluşmalar yaparak sorularını yanıtlayacağız. Hatta program kapsamında, stajyerlerimizin kendi aralarındaki kaynaşmaya bir parça katkı sağlamak adına, bu genç gruba özel iş dışı online aktiviteler ve yarışmalar da tasarladık" diyerek, bu deneyimini yaşamak isteyen üniversitelileri 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' online staj programına davet etti. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Ekonomi
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası Ekonomi
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor Ekonomi
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek Ekonomi
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi Ekonomi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Harun Tan Deniz Seki Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Falcao Mesut Özil Bülent Uygun Emre Belözoğlu Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kadın Mayıs Bursa Futbolcu
Şu an buradasınız: Petrol Ofisi'nde online staj uygulamaları başlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 13:13:29. #1.14#
title