Petrol Ofisi'nde CHRO'luk görevine Burcu Yüksel Kocagöz atandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Petrol Ofisi'nde CHRO'luk görevine Burcu Yüksel Kocagöz atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Petrol Ofisi'nde CHRO'luk görevine Burcu Yüksel Kocagöz atandı

Petrol Ofisi'nde Satın Alma Kıdemli Müdürü olarak görev yapan Burcu Yüksel Kocagöz, CHRO'luk görevine atandı.

Petrol Ofisi'nde Satın Alma Kıdemli Müdürü olarak görev yapan Burcu Yüksel Kocagöz, CHRO'luk görevine atandı.

Petrol Ofisi'nde İnsan Kaynakları'nın yeni yöneticisi iç atama ile belirlendi. Şirket bünyesinde Satın Alma Kıdemli Müdürü olarak görev yapan Burcu Yüksel Kocagöz, CHRO'luk görevine atandı. 15 Kasım 2021 itibari ile CHRO'luk görevini üstlenen Burcu Yüksel Kocagöz, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezuniyetinin ardından, 12 yıl kimya, 12 yıl boya ve son 2 yıldır da akaryakıt ile madeni yağ sektörlerinde yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. Kocagöz kariyeri süresince, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası farklı görevler de üstlendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title