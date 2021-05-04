Petrol Ofisi, madeni yağlar pazarındaki payını yüzde 30,5'e taşıdı

Petrol Ofisi, madeni yağlar ve kimyasallar pazarında geçen yıl yüzde 11,6 büyüme kaydederek pazar payını yüzde 30,5'e taşıdı.

Petrol Ofisi, madeni yağlar ve kimyasallar pazarında geçen yıl yüzde 11,6 büyüme kaydederek pazar payını yüzde 30,5'e taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi'nin madeni yağ distribütörleri ile çevrimiçi gerçekleştirdiği Petrol Ofisi Madeni Yağlar Distribütörler Toplantısı'nda, geçen yılın sonuçları ve 2021'deki gelişmeler değerlendirildi.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020'de madeni yağlar ve kimyasallar pazarı yüzde 9 büyüme gösterdi.

Geçen yıl, yüzde 11,6 ile toplam pazarın üzerinde büyüme kaydeden Petrol Ofisi, madeni yağlar ve kimyasallar pazarında payını yüzde 30,5'e taşıdı. Bu dönemde yüzde 8,5 büyüyen Türkiye madeni yağlar pazarında ise yüzde 11,7'lik artış kaydeden şirket, burada da pazar payını yüzde 29,1'e çıkardı.

Türkiye binek araç motor yağları pazarı 2020'de yüzde 1 büyüme gösterirken, Petrol Ofisi, bu alanda pazar payını yüzde 7,3 geliştirerek yüzde 19,8'e ulaştırdı. Şirket, salgın koşullarının küresel pazarları olumsuz yönde etkilediği geçen yılda ihracatını ise 11 bin 500 tona ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, elde ettikleri büyümeyle pazarda hem nicelik hem de nitelik olarak ciddi fark yarattıklarını ifade etti.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ise salgın koşullarının madeni yağlar sektöründe de olumsuz etkileri olduğunu belirterek, "Salgının yol açtığı tüm belirsizliklere rağmen, cesur, hızlı ve doğru kararlar aldık. 2020, her açıdan ezber bozan bir seneydi. Ancak çalışmamız, çabalarımız neticesinde sıra dışı önemli bir başarıya imza attığımız bir yıl oldu. Gerek madeni yağlar ve kimyasallar toplam pazarında, gerekse madeni yağlar pazarında liderliğimizi çok büyük farklar yaratarak sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Gürsu, geçen yılı bir önceki yıla göre yüzde 11 büyümeyle kapattıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplam pazara baktığımızda takipçimizle aramızda yüzde olarak 7,4, miktar olarak da 20 bin tonun üzerinde bir fark oluştu. Salt madeni yağlar pazarındaki liderliğimizi de pekiştirdik. 10 sene öncesine kadar yüzde 10'lar mertebesinde olan binek araç motor yağlarındaki pazar payımız, geçen sene yüzde 19,8'e yükselttik. Bu, 100 yıldır oturmuş ve, global oyuncuların da olduğu bir pazarda büyük bir başarıdır."

Salgın dönemi gerçekleştirilen "Siftah Liderden" kampanyasının da büyük ilgi gördüğünü aktaran Gürsu, "Zor şartlarda ustalarımıza destek olmak için sizlerin de katkısıyla Siftah Liderden kampanyasını çok hızlı tasarladık, hazırlandık ve haziranda çarkların yeniden dönmeye başlamasıyla birlikte 1 ay içinde dağıttık. Kampanyamızın başarısı, madeni yağ alanında alınan ilk ödülü de getirdi. Siftah Liderden kampanyası, prestijli Felis 2020'de iki ödüle birden layık görüldü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş