Petrol Ofisi, e-irsaliye dönemine ilişkin hazırlıklarını tamamladı Petrol Ofisi, akaryakıt sektöründe başlayacak olan e-irsaliye uygulamasına ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı.

Petrol Ofisi, akaryakıt sektöründe başlayacak olan e-irsaliye uygulamasına ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı.

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye akaryakıt sektörünün Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-irsaliye uygulamasına geçeceğini belirterek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) sisteminde kayıtlı lisanslı üretici, dağıtıcı kurumları ve bayilik lisansına sahip mükelleflerin 1 Temmuz 2020 itibarıyla gerçekleştirecekleri sevkiyatlarda e-irsaliye kesmeye başlayacaklarını kaydetti.

Petrol Ofisi olarak hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Şiper, "e-irsaliye uygulamasını, sunduğu avantajlardan, kazanımlardan dolayı faydalı bir sistem olarak görüyor ve destekliyoruz. Öncelikle mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesine olanak sağlayacak olan e-irsaliye uygulaması baskı, arşivleme, depolama ve sevkiyat maliyetlerini de ortadan kaldıracak." ifadelerini kullandı.

Şiper, e-irsaliyenin ayrıca raporlama kolaylığı, anında ulaşılabilirlik, yasal mevzuat gereği 10 yıl boyunca güvenle saklama gibi konularda avantajlar sunacağını aktararak, "Tüm bunlarla birlikte en önemli kazanımlardan biri de sürdürülebilirlik alanında olacak. Basılı sevk irsaliyesini ortadan kaldırarak, tonlarca kağıt israfının, yani binlerce ağacın kesilmesinin de önüne geçilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Ofisi'nin uzun süredir evrakların büyük bir bölümünü elektronik ortama taşıdığına ve kağıt kullanımını minimize ederek kazanım sağladığına işaret eden Şiper, şöyle devam etti;

"e-irsaliye uygulamasıyla da yılda 14 tonluk kağıt israfının önüne geçilerek, irsaliyelerin kargo dağıtımından 12 bin km'lik tasarruf sağlanıyor. Tüm bunlardan kaynaklanan yaklaşık 25 tonluk CO2 azalışı da söz konusu. e-irsaliye kamu, şirketler, ticari hayat açısından taşıdığı avantajların yanı sıra sürdürülebilirlik açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Sunduğu tüm bu avantajlarla birlikte sektör lideri olarak e-irsaliye uygulamasına hazırız."

Kaynak: AA