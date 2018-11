Petrol Ofisi Cmo'su Beril Alakoç Orhonoğlu Bir Ödül Daha Aldı

CARMEDYA.COM – Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğinde, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey pazarlama yöneticilerinin değerlendirildiği "En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi" araştırmasının sonuçları belli oldu.

Petrol Ofisi'nin CMO'su Beril Alakoç Orhonoğlu, "Türkiye'nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi" arasında yer aldı. Türkiye'nin en etkin pazarlama yöneticileri arasında yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu da vurgulayan Beril Alakoç Orhonoğlu, "Petrol Ofisi'nde, geçtiğimiz son bir yılda diğer alanlarda olduğu gibi pazarlama anlamında da çok önemli adımlar attık. Departmanımızı stratejik olarak yeniden konumlandırdık. Şirket yönetimi ve iş sonuçlarına doğrudan katkıda bulunmasını sağladık. Yeniden yapılandırdığımız departmanımızı, bu şekilde daha etkili ve verimli hale getirdik" dedi.

Ödüller sahibini buldu



Adayların CMO başarı kriterlerindeki performanslarının Araştırma Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen "En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi" listesinde yer alan yöneticilere ödülleri, pazarlama liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapan 20 Kasım Salı günü düzenlenen CMO Summit 2018'de düzenlenen törenle verildi.

