Petrol Ofisi, Bursa'da 1 günde 5 yeni istasyon açtı Petrol Ofisi, sahip olduğu Türkiye'nin en yaygın istasyon ağını Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde açtığı 5 yeni istasyonla daha da geliştiriyor.

Petrol Ofisi, sahip olduğu Türkiye'nin en yaygın istasyon ağını Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde açtığı 5 yeni istasyonla daha da geliştiriyor.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, şirketin Bursa Yıldırım'da 3, Osmangazi'de de 2 Petrol Ofisi istasyonu, Üst Düzey Yöneticisi Selim Şiper'in yanı sıra Perakende Direktörü Yiğit Meral ve bazı Petrol Ofisi yöneticilerinin de katıldığı törenlerle hizmete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şiper, şirketin sahip olduğu Türkiye'nin en yaygın istasyon ağını birbiri ardına gerçekleştirdiği açılışlarla daha da geliştirmeye devam ettiğini ifade etti.

Petrol Ofisi'nin akaryakıt ve madeni yağlarda Türkiye'de sadece pazar değil aynı zamanda sektör lideri olduğunu aktaran Şiper, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesini daha da üst seviyelere taşımayı, daha da yaygınlaştırmayı Türkiye'nin önemli bir değeri olarak, sektör lideri olarak, görev addediyoruz. Bu doğrultuda tüm alanlarda olduğu gibi sahip olduğumuz Türkiye'nin en yaygın istasyon ağını da daha çok geliştirmek, Petrol Ofisi ayrıcalıklarını daha çok noktaya taşımak üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz. İşte bugün Bursa'da bir günde açtığımız 5 istasyonumuz da, bu konudaki arzumuzun, azmimizin güzel bir göstergesidir. Açtığımız 5 istasyon, Petrol Ofisi'nin tüm Türkiye'de yayılmış istasyon sayısını 1780'e yaklaştırdı. Petrol Ofisi olarak her alanda olduğu gibi yaygın bayi ağımızla da, en iyi ürünü, en iyi hizmeti, en yaygın şekilde vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA