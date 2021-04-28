Petrol ithalatı şubatta yüzde 18,5 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 gerileyerek 2 milyon 445 bin 710 ton oldu.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 gerileyerek 2 milyon 445 bin 710 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 32,6 düşüşle 1 milyon 567 bin 876 tona geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve ekonomik yavaşlama, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ham petrol ve petrol ürünleri talebini olumsuz etkileyerek ithalatın azalmasında etkili oldu.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 23 artışla 680 bin 279 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Bu dönemde en fazla petrol ithalatı 737 bin 593 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 573 bin 194 tonla Rusya ve 433 bin 456 tonla Kazakistan izledi.

Böylece Türkiye'nin toplam petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 azalışla 2 milyon 445 bin 710 ton oldu.

Benzin satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalışla 162 bin 109 tona, motorin satışları yüzde 2,7 azalışla 1 milyon 732 bin 82 tona geriledi. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 5,2 azalışla 1 milyon 998 bin 36 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 19,1 azaldı

Havacılık yakıtları ihracatı aynı dönemde yüzde 60,8 azalarak 126 bin 372 tona düştü. Salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.

Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 2,6 düşüşle 52 bin 663 ton olarak kayıtlara geçti. Motorin türleri ihracatı yüzde 22,9 azalışla 132 bin 463 tona, benzin türleri ihracatı yüzde 46,5 azalışla 78 bin 99 tona geriledi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat yaklaşık yüzde 19,1 azaldı ve 634 bin 694 ton olarak hesaplandı.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 25 düşüş

Motorin türleri üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 düşüşle 925 bin 692 ton, benzin türleri üretimi yüzde 42,4 düşüşle 215 bin 265 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 56,2 düşüşle 176 bin 220 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 5,9 düşüşle 44 bin 428 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 25 azalarak 2 milyon 22 bin 892 tona geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya