Petrol ithalatı mayısta yüzde 9,9 arttı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 3 milyon 389 bin 258 ton oldu.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 3 milyon 389 bin 258 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 11 büyüdü ve 2 milyon 589 bin 725 tona çıktı.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 19,8 artışla 691 bin 614 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artışla 3 milyon 389 bin 258 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 85 bin 749 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 751 bin 460 tonla Rusya ve 402 bin 898 tonla Kazakistan izledi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve petrol ürünleri tüketimi ve satışlarında düşüş görülmüştü. Bu durum, petrol ithalatı ve tüketiminin bu yıl mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.

Benzin satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,1 artarak 177 bin 173 tona, motorin satışları ise yüzde 12,3 artarak 1 milyon 820 bin 335 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 14,3 artışla 2 milyon 86 bin 210 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Geçen yıl salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak havacılık sektörü durma noktasına gelirken, havacılık yakıtları ihracatı ve tüketimi de büyük düşüş göstermişti. Son aylarda ise havacılık yakıtları ihracatında toparlanma başladı. Havacılık yakıtları ihracatı mayısta yüzde 42,5 artarak 181 bin 329 tona yükseldi.

Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 110,9 artışla 119 bin 424 ton olarak kayıtlara geçti. Benzin türleri ihracatı yüzde 68,3 artışla 230 bin 852 tona çıkarken, motorin türleri ihracatı yüzde 24,3 azalışla 275 bin 860 tona geriledi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat yüzde 30 arttı ve 1 milyon 52 bin 25 ton olarak hesaplandı.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 19 büyüme

Motorin türleri üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artışla 1 milyon 370 bin 277 ton, benzin türleri üretimi yüzde 82,1 yükselişle 439 bin 923 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 55,6 artışla 246 bin 689 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 236,3 artışla 119 bin 326 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 19 artışla 3 milyon 8 bin 891 tona çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel