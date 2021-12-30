Petrol ithalatı ekimde yüzde 22,3 arttı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 4 milyon 205 bin 34 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 24,2 artarak 2 milyon 893 bin 199 tona çıktı.

Toplam petrol ithalatı ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 4 milyon 205 bin 34 ton oldu.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 8,7 artışla 1 milyon 45 bin 382 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 384 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 119 bin tonla Rusya ve 296 bin 525 tonla Norveç izledi.

Öte yandan, benzin satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artarak 308 bin 247 tona çıkarken, motorin satışları yüzde 1,1 azalışla 2 milyon 409 bin 483 tona indi. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 2,9 artışla 2 milyon 840 bin 135 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 11,7 arttı

Geçen yıl yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak durma noktasına gelen havacılık yakıtları ihracatında toparlanma devam ediyor. Havacılık yakıtları ihracatı ekimde yüzde 73,1 artarak 326 bin 877 ton oldu.

Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 67,6 artışla 173 bin 211 ton olarak gerçekleşti. Benzin türleri ihracatı yüzde 14,6 azalışla 163 bin 154 tona gerilerken, motorin türleri ihracatı yüzde 0,6 artışla 256 bin 265 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 11,7 artarak 1 milyon 17 bin 614 tona çıktı.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 12,1 artış

Motorin türleri üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artışla 1 milyon 592 bin 747 ton, benzin türleri üretimi yüzde 4,4 artışla 438 bin 459 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 95,4 artışla 293 bin 247 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 76,8 artışla 132 bin 570 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 12,1 artışla 3 milyon 278 bin 619 tona çıktı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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