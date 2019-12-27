Petrol ithalatı ekimde arttı

27.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:02

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,64 artarak 4 milyon 216 bin 480 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 47,74 artışla 3 milyon 3 bin 552 tona çıktı.

Ekim ayında en fazla ham petrol ithalatı, 1 milyon 191 bin 271 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 957 bin 657 tonla Irak, 247 bin 486 tonla Kazakistan izledi.

Motorin ithalatı ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,78 azalışla 932 bin 975 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,64 artarak 4 milyon 216 bin 480 tona ulaştı.

Petrol ihracatı

Havacılık yakıtları ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,15 artışla 544 bin 194 ton, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 61,36 azalışla 100 bin 206 ton oldu.

Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 2 bin 291 artışla 302 bin 27 tona, benzin türleri ihracatı ise yüzde 55,57 yükselişle 324 bin 165 tona çıktı.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 53,28 artarak 1 milyon 368 bin 574 ton olarak gerçekleşti.

Rafineri petrol ürünleri üretimi

Ekimde motorin türleri üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,50 artışla 1 milyon 423 bin 487 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 20,53 artışla 460 bin 594 tona yükseldi. Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 37,92 artarak 558 bin 473 tona çıktı. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 66,42 azalarak 84 bin 126 ton oldu.

Böylece söz konusu ayda diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 55,93 artışla 3 milyon 243 bin 87 tona yükseldi.

Petrol ürünü satışları

Ekim ayında motorin türleri satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,76 artarak 2 milyon 353 bin 903 tona, benzin türleri satışı da yüzde 7,43 artışla 202 bin 297 tona yükseldi.

Böylece bu ayda Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte toplam petrol ürünü satışları yüzde 11,32 artarak 2 milyon 799 bin 98 tona çıktı.

Kaynak: AA