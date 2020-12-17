Son dakika haberi: Petrol istasyonunda hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Son dakika haberi: Petrol istasyonunda hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

17.12.2020 18:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:06

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da bir petrol istasyonuna müşteri kılığında gelen hırsızlık şüphelisi market bölümündeki yazar kasadan kasiyerin yokluğundan yararlanarak bin 800 lira parayı çalarak kayıplara karıştı.

Afyonkarahisar'da bir petrol istasyonuna müşteri kılığında gelen hırsızlık şüphelisi market bölümündeki yazar kasadan kasiyerin yokluğundan yararlanarak bin 800 lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Afyonkarahisar kent merkezi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna müşteri kılığında gelen hırsızlık şüphelisi market bölümünde bulunan yazar kasadan bin 800 lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının anlaşılmasının ardından market görevlileri durumu polise bildirdi. Polisler güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayını daha öncede 6 kez hırsızlıktan sabıkası bunan Adem O. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüpheli şahıs polisin takibi sonucu kent merkezi Uydukent bölgesinde üzerinde bin 735 lira ile birlikte yakaladı.

Hırsızlık olayıyla ilgili gerekli tahkikatlar sürerken şüphelinin petrol istasyonun marketinden çaldığı bin 800 liranın sadece 65 lirasını harcayabildiği görüldü.

(İHA)

Son dakika haberi: Petrol istasyonunda hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberi: Petrol istasyonunda hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberi: Petrol istasyonunda hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberi: Petrol istasyonunda hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberi: Petrol istasyonunda hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberi: Petrol istasyonunda hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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