Petrol İstasyonundan Hırsızlık İddiası

Gaziantep'te, kurdukları akülü düzenekle çalıştıkları benzin istasyonundan akaryakıt çaldıkları iddia edilen iki kişi suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Güneykent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir benzin istasyonunda çalışan ve hareketlerinden şüphelendikleri H.Ç. ve E.Y'yi bir süre izledi.

Benzin istasyonunun deposundan kendi kurdukları akülü düzenekle bir aracın içinde bulunan bidonlara akaryakıt aktardıkları tespit edilen şüpheliler, suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.