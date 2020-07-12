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Petrol işletme ruhsatı kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2 şirketin 3 ilde bulunan petrol işletme ruhsat sürelerini uzattı.

Petrol işletme ruhsatı kararları
12.07.2020 09:23 | Son Güncelleme: 12.07.2020 09:31

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2 şirketin 3 ilde bulunan petrol işletme ruhsat sürelerini uzattı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ile Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin Tekirdağ'da müştereken sahip bulunduğu bir sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi 5 yıl uzatıldı.

Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin Edirne ve Kırklareli sınırları içinde sahip bulunduğu bir sahanın da petrol işletme ruhsatının süresinin 6 yıl uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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