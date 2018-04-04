Petrol İşletme Lisansı Kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. ile Aladdin Middle East Limited şirketine Siirt ve Şırnak sınırındaki 2 saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verildi.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. ile Aladdin Middle East şirketine Siirt ve Şırnak sınırları içindeki 15 bin 322 hektarlık bir saha için 5 yıllığına, Siirt'in Eruh ilçesindeki 7 bin 652 hektarlık diğer bir saha için ise 20 yıllığına müşterek petrol işletme ruhsatı verildi.

Söz konusu ruhsatlarda, Aladdin Middle East yüzde 88, Sonar Petrol ise yüzde 12 pay sahibi olacak.