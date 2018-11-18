Petrol-İş Temsilciler Kurulu Antalya'da Toplandı

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, "ABD ve Çin'in başını çektiği ticaret savaşları, dünya ekonomisi üzerindeki riskleri artırıyor. Biz emekçiler, bu filmi yıllardır izliyoruz." dedi.

Petrol-İş 28'nci Dönem Genel Temsilciler Kurulu toplantısı, Belek'te bir otelde yapıldı. Kurula, yaklaşık 600 iş yeri temsilcisi katıldı.

Yaşar, burada yaptığı konuşmada, ekonomik bakımdan yeni bir durgunluk dalgasının tüm ülkelere yayıldığını söyledi.

Kriz koşullarının konuşulduğu bu ortamda işçi sınıfının kazanımlarına sermaye kesimi tarafından göz dikildiğini savunan Yaşar, "ABD ve Çin'in başını çektiği ticaret savaşları, dünya ekonomisi üzerindeki riskleri artırıyor. Biz emekçiler, bu filmi yıllardır izliyoruz. Krizi bertaraf etmek isteyen emperyalist ülkelerin ekonomik ön alma ve paylaşım kavgası, yeni insanlık trajedilerine zemin hazırlıyor." ifadesini kullandı.

Bir tarafta açlıkla boğuşan milyonlarca insan, diğer tarafta servetine servet katan zenginlerin olduğunu dile getiren Yaşar, şöyle konuştu:

"Son bir yılda görülen küresel servet artışının yüzde 82'si dünya nüfusunun en zengin yüzde 1'ine gitti. Dünyanın en zengin 42 kişisinin serveti, dünyanın en yoksul 3,7 milyar kişisinin sahip olduğu servetle eşit. Eşitsizlik ve yoksulluk hızla artıyor. Kriz hepimizi etkiliyor. Hepimiz üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bu verilere bakıldığında krizin sebebi biz değiliz. Çözüm odaklı şekilde bunlar konuşulabilir. Bu konuda önerilerimiz var. Çalışanlar mutlak suretle desteklenmeli."

Yaşar, asgari ücrette yükselen enflasyon nedeniyle yaşanan kaybın giderilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.