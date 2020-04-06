SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Petrol fiyatlarındaki düşüş üretici fiyatlarını sınırladı - Ekonomi
Merkez Bankası, Ekonomi

Petrol fiyatlarındaki düşüş üretici fiyatlarını sınırladı

Merkez Bankası, küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün, yurt içi üretici fiyatlarındaki artışı da sınırladığına dikkat çekti.

06.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:31
Petrol fiyatlarındaki düşüş üretici fiyatlarını sınırladı

Merkez Bankası, küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün, yurt içi üretici fiyatlarındaki artışı da sınırladığına dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporunda, "Yurt içi üretici fiyatları Mart ayında yüzde 0.87 arttı, yıllık enflasyon 0.76 puan azalarak yüzde 8.50 oldu. Bu dönemde, Covid-19 salgını kaynaklı olarak uluslararası emtia fiyatlarında belirgin bir düşüş izlendi, özellikle petrol fiyatlarındaki gerileme üretici fiyat artışını sınırlayan temel unsur oldu" denildi.

Merkez Bankası raporuna göre, petrol ürünleri dışındaki imalat sanayi fiyatları ise Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak Mart ayında yüzde 1.91 ile yüksek bir oranda arttı; petrol ve ana metal dışındaki imalat sanayi fiyatlarının ana eğilimi yükseldi.Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji grubunda belirgin oranda gerilerken, diğer alt gruplarda arttı.Aylık bazda, enerji grubu fiyatlarındaki düşüşte rafine edilmiş petrol ürünleri ile ham petrol kalemi belirleyici oldu.Ara malı grubunda demirçelik, kimyasallar, tekstil sektörüne girdi sağlayan kalemler, plastik ürünler ve kağıt ile ilgili alt kalemlerdeki fiyat artışları dikkat çekti.Sermaye mallarında metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtları ve makineler; dayanıksız tüketim mallarında başta et ürünleri olmak üzere gıda ile eczacılık ürünleri; dayanıklı tüketim

mallarında ise mobilya, mücevherat ve bazı ulaşım araçları öne çıktı. (Grafik)


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Ekonomi
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Ekonomi
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Kilosu 130 lira ama tezgahta yarım saate tükeniyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Kilosu 130 lira ama tezgahta yarım saate tükeniyor
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Ekonomi
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Neymar Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Petrol fiyatlarındaki düşüş üretici fiyatlarını sınırladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:54:41. #1.15#
title