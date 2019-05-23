Petrol Fiyatları Yüzde 1.6'nın Üzerinde Düştü
– ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) ülkenin ham petrol stoklarının 17 Mayıs haftasında 4.7 milyon varil arttığını açıklaması sonrasında oluşan stok fazlası endişeleri etkisiyle, petrol fiyatları yüzde 1.6'nın üzerinde düştü.
– ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) ülkenin ham petrol stoklarının 17 Mayıs haftasında 4.7 milyon varil arttığını açıklaması sonrasında oluşan stok fazlası endişeleri etkisiyle, petrol fiyatları yüzde 1.6'nın üzerinde düştü.
Diğer yandan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) 17 Mayıs haftasında ABD petrol stoklarının 2.4 milyon varil arttığını açıkladı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.61 düşüşle 69.85 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.71 düşüşle 60.37 dolardan işlem görüyor. - İstanbul
Kaynak: DHA