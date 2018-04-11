Petrol Fiyatları Yükselişte

Brent petrolün varil fiyatı yüzde yüzde 0,73'lük yükselişle 71,60 dolara ulaştı.

Güne 71,05 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile Rusya arasındaki gerilim ve Ortadoğu'da artan güvenlik endişesiyle gün içinde yüzde 0,73'lük yükselişle 71,60 dolara ulaştı. Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün varil fiyatı ise yüzde 0,62 oranında artarak 66,12 dolar seviyesini gördü.

USA Energy Information Administration'ın (EIA - Enerji Bilgi Yönetim İdaresi) 2018 yılı Nisan ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, Brent petrolün varil fiyatının bu ve gelecek yıl ortalama 63 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün ortalama fiyatının ise aynı dönemde 59 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor.

InvestAZ Yatırım Menkul Değerler'den konu ile ilgili yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: "ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Nisan 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporunda Brent ve WTI Batı Teksas Petrolü için ortalama varil fiyatlarını, Mart ayındaki tahminleri üzerinde 1'er dolar artırdı. Brent tipi ham petrolün bu yıl ve gelecek yıl için ortalama 63 dolar seviyesinde olması öngörülürken WTI türü ham petrolün fiyatının ise bu yıl ve gelecek yıl 59 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Fiyat tahminlerindeki yukarı yönlü olarak güncellenmesinin ardında, ABD ve dünya genelinde petrol stoklarının azalmaya devam ettiği belirtilirken, geçen ay küresel petrol arzında yaşanan kesintilerin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı kurduğu vurgulandı. Bunun yanı sıra Venezuela'daki ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın ülkenin ham petrol üretimini olumsuz etkilediği belirtildi. ABD'nin, İran'a yeniden yaptırım uygulamasının İran'ın petrol üretim ve ihracatını olumsuz etkileyeceğinin altı çizildi.

Raporun yanı sıra bugün ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'ye askeri müdahale seçenekleriyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor"şeklindeki Tweet'i küresel piyasalarda sert satışlara neden olurken artan gerginlik petrol fiyatlarının yükselişini hızlandırdı ve Brent petrol 2018 yılında 25 Ocak tarihli görmüş olduğu zirvesi olan 71 dolar seviyesini de aşarak 72 dolara kadar ulaştı.

Teknik olarak bakıldığında fiyatın hareketli ortalamaların üzerinde bulunması ile yükselen trendi içinde fiyatlamalar sürüyor. RSI göstergesinin 50 bölgesi üzerinde olması ile 70 bölgesine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir. Yükselişlerde 71.40 seviyesi üzerinde 72.00 ve 73.30 dirençleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 70.50 ve 69.60 dolar seviyeleri destekler olarak takip edilmelidir". - İSTANBUL