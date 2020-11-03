Petrol fiyatları yükseldi mi? Petrol fiyatları ne kadar?

Yatırımcıların ABD başkanlık seçimlerine odaklandığı Salı günü önde gelen emtia borsalarında petrol fiyatları değişikliğe uğradı. Peki, petrol fiyatları ne kadar? Petrol fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Petrol fiyatları benzini etkiler mi? Petrol fiyatları ne olur, ne olacak? ABD seçimleri petrol fiyatlarını etkiler mi?

Yatırımcıların ABD başkanlık seçimlerine odaklandığı Salı günü önde gelen emtia borsalarında petrol fiyatları değişmeye devam ediyor. Son anketlere göre, Demokrat Parti'nin başkanı adayı Joe Biden, yarışın başa baş gittiği altı eyalette ABD Başkanı Donald Trump karşısında küçük farkla önde görünüyor. Peki, seçimler petrol fiyatlarını etkiler mi? Petrol fiyatları düştü mü?

PETROL FİYATLARI NE OLUR? PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Bunun yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretim kısıntılarının kapsamını genişletmeye hazırlandıklarına ilişken haberlerin Rusya basınında yer alması da petrol fiyatlarını destekledi.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 2.60 artışla 40.26 dolar,

Batı Teksas yüzde 3.24 artışla 38.21 dolar,

altın yüzde 0.56 artışla 1,906.07 dolar,

gümüş yüzde 0.69 artışla 24.27 dolar,

bakır yüzde 0.89 artışla 6,773.00 dolar,

platin yüzde 1.22 artışla 873.09 dolar,

paladyum yüzde 2.96 artışla 2,285.83 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 513 liraya, çeyrek altın 839 liraya, Cumhuriyet altını da 3,450 liraya yükseldi.

Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, ABD seçimlerinin tamamlanmasına saatler kala piyasaların bütün odağının bu yöne kaydığına dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Altın ise seçim öncesi pozitifliğiyle öne çıktığı bir başlangıç yaparak yeni haftaya giriş yaptı. 1,878 dolar/ons seviyesinden güne başlayan sarı maden, gün boyu pozitif bir seyirle hareket etti. "Piyasalar Joe Biden'ın seçimi kazanmasının yanı sıra, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin de, aynı anda Demokratların kazanacağı beklentisini satın almaya başlamış görünüyor. "Bu senaryoda teşvik paketi kararlarının hızlıca alınıp yasalaşmasının çok uzun sürmeyeceği beklentisiyle, altın dahil piyasalar pozitif bir fiyatlama izliyor. "Ancak, bu sonucun gerçekleşmesi çok kolay olmayabilir; ABD seçiminin bu akşam sonuçlanamaması gibi olası bir kötü senaryoda, piyasa açısından oldukça negatif fiyatlamaların yaşandığı bir akşam geride kalabilir. Altın ise seçimden önceki son seansı 1895 dolar/onstan yüzde 0.9 kazançla tamamladı.

"Gümüş, 23.65 dolar/onstan başladığı günde, 24 dolar/onsun üzerine geri dönerek yeşilde kapattığı bir günü geride bıraktı. Seansı 24.09 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.9 kazanç yazdı.

"Platin, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkmasına rağmen, küresel çaptaki kapanmalarının etkisini üzerinde hissetmeye devam ediyor. 862 dolar/onstan seansı tamamlayan platin, önceki seansa kıyasla yüzde 1.9'u hanesine yazmış oldu.

"Paladyum da diğer kıymetliler gibi günü yeşilde kapatmayı başararak seansı 2220 dolar/onstan yüzde 0.7 kazançla seansı tamamladı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda satıcıların iştahlı olduğu günde, dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50-0.75 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 4,134 kg altın, 2,575 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."