Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay
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Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Petrol fiyatları, Çin'in ithalatındaki artış ve Ortadoğu'daki tırmanan gerilimin etkisiyle yükselirken, ABD'de yürürlüğe giren yeni yardım paketi kapsamında piyasaya sürülecek 2.

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Petrol fiyatları, Çin'in ithalatındaki artış ve Ortadoğu'daki tırmanan gerilimin etkisiyle yükselirken, ABD'de yürürlüğe giren yeni yardım paketi kapsamında piyasaya sürülecek 2.0 trilyon dolara yakın paranın enflasyonu ve buna bağlı olarak Hazine tahvillerinin getirilerini yükselteceği beklentileriyle gerileyen altının ons fiyatı 1,730 dolar dolayında yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

Brent petrol yüzde 0.52 artışla 63.53 dolar,Batı Teksas yüzde 0.44 artışla 59.97 dolar,altın yüzde 0.34 düşüşle 1,726.67 dolar,gümüş yüzde 0.21 artışla 24.87 dolar,bakır yüzde 0.64 düşüşle 8.872.00 dolar,platin yüzde 0.17 düşüşle 1,172.15 dolar,paladyum yüzde 0.03 düşüşle 2,677.88 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 749 liraya, Cumhuriyet altını da 2,984 liraya geriledi.İntegral Yatırım'ın "Petrol artan jeopolitik gerilimlerle yükseliyor" başlıklı bülteninde, "Yemenli Husiler tarafından Suudi Arabistan petrol sahalarına  düzenlenen saldırılar bölgedeki jeopolitik gerilimleri artırıyor" denildi ve eklendi: "Saldırılar sonucu bölgede petrol arzının azalacağına yönelik  beklentiler petrol fiyatlarını yükseltiyor. Diğer taraftan, petrol  stoklarındaki azalışın bu hafta da devam edeceğinin beklenmesi petrol  fiyatlarını destekliyor. "Bugün ABD'de Tüfe verisi ve API petrol  stokları verisi takip edilecek. Geçen hafta 2.6 milyon varil azalan  stokların bu hafta da azalış eğilimini sürdürmesi bekleniyor."Bültende altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler de, "Ons altın TÜFE'ye odaklandı" başlığıyla, şöyle değerlendirildi: "ABD'den gelecek Mart ayı TÜFE verisine odaklandı. Beklentiler verinin  yıllık %2.5 seviyesinde açıklanması yönünde. TÜFE verisinin  beklentileri ne ölçüde karşılayacağı konusu tahvil faizlerine ve ons  altına yön verebileceğinden yakından takip edilmeli."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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