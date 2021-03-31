Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 1 Nisan'da yapılacak toplantısından üretim kısıntılarına devam kararı çıkacağı beklentileriyle birlikte petrol fiyatları yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 1 Nisan'da yapılacak toplantısından üretim kısıntılarına devam kararı çıkacağı beklentileriyle birlikte petrol fiyatları yükseldi.

Analistlere göre küresel petrol piyasalarında, OPEC+ petrol üretimindeki kesintilerin Mayıs ya da Haziran aylarına da uzatılmasına ilişkin beklentiler güç kazanıyor. Günde yaklaşık 8 milyon varil üretim kesintisi yapan OPEC+ ülkeleri bu yılın başında petrol fiyatlarında yaşanan düzenli artışın ardından kesintileri azaltmayı planlıyorlardı.

Aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, 1,700 doların da altına gerileyen ons altının fiyatı 1,680 - 1,690 dolar arasında yatay hareket ediyor. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketiyle birlikte, ons altında değer kaybının sürmesi bekleniyor.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.84 artışla 64.65 dolar,Batı Teksas yüzde 0.78 artışla 60.94 dolar,altın yüzde 0.11 düşüşle 1,683.19 dolar,gümüş yüzde 0.29 düşüşle 23.95 dolar,bakır yüzde 1.45 düşüşle 8.750.50 dolar,platin yüzde 0.58 artışla 1,165.77 dolar,paladyum yüzde 0.90 artışla 2,610.90 dolar düzeyindeydi.Altın fiyatları küresel piyasalarda düşse de, dolardaki yükselmeye bağlı olarak iç piyasada, gram altın 451 liraya, çeyrek altın 747 liraya, Cumhuriyet altını da 2,975 liraya yükseldi.Tacirler Yatırım'ın bülteninde, "Küresel tahvillerdeki satış baskısı derinleşirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.77 seviyesi üzerine yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Yükseliş eğilimini hızlandıran dolar endeksi ise 93.30 üzerine çıkarak yaklaşık son dört ayın zirvesine ulaştı. Tahvil getirilerinde ve dolar endeksinde hızlanan yükseliş eğilimi değerli metallerdeki satışın derinleşmesine neden oldu. Bu gelimeler çerçevesinde dün 1700 doların altına inen ons altın, 1678,82 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 1684,94 dolar seviyesinden düşüşle kapattı" denildi.Alan Yatırım'ın bülteninde, "OPEC+ toplantısından üretim kısıntılarına devam kararı çıkacağı beklentileriyle birlikte yükseldi. OPEC+ teknik komitesi 2021 petrol talebi beklentilerini aşağı çekmesi, arzın da düşük bırakılmaya devam edileceği beklentileriyle petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattı. Brent petrolün varil fiyatı dün vadeli piyasalarda 65 dolar seviyelerine kadar yükseldikten sonra yeni işlem gününde 64 dolar seviyesine geri çekildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı