Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Süveyş Kanalı'nda Ever Given adlı büyük bir konteyner gemisinin sıkışarak kalması ve giriş çıkışları kapatması üzerine, ham petrol fiyatları yükseldi. Özellikle Körfez petrolünün Avrupa limanlarına ulaştırılmasındaki tek yol olan Süveyş kanalının yeniden tanker trafiğine açılmasının en az iki gün alacağı belirtiliyor.

Toplam 400 metre uzunluğunda ve neredeyse 60 metre genişliğindeki 220.000 tonluk bir konteyner gemisi olan Ever Given, bir kum fırtınası sırasında rüzgarla karaya oturmuş, römorkörler ve mekanik ekskavatörlerle onu kurtarmaya çalışırken kanalın iki yakası arasına sıkışmış durumda.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları 19 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 2 milyon 930 bin varil yükseldi. Aynı haftada, benzin stokları 3 milyon 720,000 varil geriledi. ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 250,000 varil yükseldi. ABD tahvil getirilerinin düşmesinin ardından, küresel emtia piyasalarında 1,730 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 3.62 artışla 62.63 dolar,Batı Teksas yüzde 3.92 artışla 59.62 dolar,altın yüzde 0.24 artışla 1,730.99 dolar,gümüş yüzde 0.52 artışla 25.18 dolar,bakır yüzde 2.84 düşüşle 8.871.00 dolar,platin yüzde 0.43 artışla 1,173.22 dolar,paladyum yüzde 0.84 artışla 2,630.72 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 440 liraya, çeyrek altın 726 liraya, Cumhuriyet altını da 2,960 liraya yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı