Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) önümüzdeki hafta yapacakları aylık toplantıya odaklanan küresel petrol piyasalarında fiyatlar, aşı ve aşılamalara ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) önümüzdeki hafta yapacakları aylık toplantıya odaklanan küresel petrol piyasalarında fiyatlar, aşı ve aşılamalara ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerinin, ABD'de ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin veriye karşın, petrol fiyatlarında yükseliş sürdü ve Bent petrolün varil fiyatı 67 doların, Batı teksas petrolünün varil fiyatı da 63 doların üzerine çıktı.

EIA verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 19 Şubat'ta biten haftada 1.3 milyon varil artışla 463 milyon varile yükseldi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD ham petrol stokları, petrol piyasalarında analistlerin öngörülerini de aşarak, 19 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 30,000 bin varil yükseldi.Küresel piyasalarda zayıflayan doların gerilemesiyle yükseldiği 1,800 doların altına gerileyen altın fiyatları bu sınıra yakın yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.01 artışla 67.32 dolar,Batı Teksas yüzde 0.02 artışla 63.42 dolar,altın yüzde 0.40 düşüşle 1,795.39 dolar,gümüş yüzde 0.25 artışla 27.99 dolar,bakır yüzde 2.68 artışla 9,497.50 dolar,platin yüzde 0.69 düşüşle 1,261.43 dolar,paladyum yüzde 0.19 düşüşle 2,337.98 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 415 lira, çeyrek altın 701 lira, Cumhuriyet altını da 2,817 liradan satıldı.Ünlü&Co günlük bülteninde, ons altında güç kaybının sürdüğüne işaret edilerek, "ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü eğilimini sürdürmesi değerli metaller üzerindeki baskının artmasına neden olurken, altının ons fiyatı bir kez daha 1,800 doların altını test etmeye başladı" denildi ve eklendi: "Aşı haberler inin de değerli metaller açısından negatif olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada Johnson & Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısının acil kullanım onayı görüşmeleri öncesinde ilgili raporu açıklayan Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Danışma Kurulu, aşının denemelerde güvenli ve etkili olduğunu açıkladı. Kurumun Cuma günü acil kullanım izni için toplanması bekleniyor."Teknik açıdan bakıldığında ise hafta içinde yapılan yukarı yönlü denemelere karşın görünümün değişmemiş olması dikkat çekici. Öyle ki, 1818 ve 1839 dolar seviyelerine yaklaşmakta bile oldukça zorlanan bir altın görüyoruz. Bunun sonucunda da fiyatlar üzerindeki baskının artması şaşırtıcı değil. Aşağıda ise 1760 dolar seviyesi ilk önemli destek olarak karşımıza çıkıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı