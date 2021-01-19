Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay
19.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:25
Petrol fiyatları, ABD'de Joe Biden yönetiminin uygulayacağı yeni yardım paketinin ekonomiyi ve dolayısıyla talebi destekleyeceği beklentisiyle yükseldi.
Petrol fiyatları, ABD'de Joe Biden yönetiminin uygulayacağı yeni yardım paketinin ekonomiyi ve dolayısıyla talebi destekleyeceği beklentisiyle yükseldi.
Covid-19 aşılarının giderek daha geniş kitlelere ulaşmasıyla geçen hafta yükselen petrol fiyatları, artan vakalara bağlı yeni kısıtlamaların etkisiyle son iki gündür düşüyordu.The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanlığı'na önerdiği Janet Yellen'in, Kongre üyelerine, yeni yardım paketini onaylamadıkları durumda, dünyanın en büyük ekonomisinde durgunluğun daha da uzun süreye yayılabileceği uyarısı yapmaya hazırlanıyor.Küresel düzeyde ekonomiye verilen desteklerin etkisiyle yaklaşık 1.5 ayın en düşük düzeylerinden toparlanan altın fiyatları da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.79 artışla 55.75 dolar,Batı Teksas yüzde 1.52 artışla 52.92 dolar,altın yüzde 0.19 artışla 1,840.71 dolar,gümüş yüzde 1.11 artışla 25.23 dolar,bakır yüzde 0.14 artışla 7,945.00 dolar,platin yüzde 0.82 artışla 1,094.19 dolar,paladyum yüzde 0.10 düşüşle 2,374.37 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 440 liraya, çeyrek altın 727 liraya, Cumhuriyet altını da 2,900 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının ons fiyatının 1,800 dolar desteğinden döndüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD piyasalarının kapalı olduğu günde, kıymetli madenler sakin bir seansı geride bırakırken, altın kısmen yeşil sayılacak bir günü geride bıraktı. 1828 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, Dolar endeksindeki toparlanma neticesinde üzerinde baskı hissetmeye devam ediyor. "Dünkü seansta dolar endeksi 90 seviyesinin üzerinde işlem görürken, son bir ayın en yüksek seviyesi kaydedildi. Yeni Başkan Joe Bidenin açıklamış olduğu 1.9 trilyon dolarlık paketin destek bulacağına dair kaygılar artarken, altın da bu teşvik paketi beklentisinden yeteri kadar pozitif yönde etkilenemiyor. "Dünkü seansta altın, 1802 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydederken, 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmeye de devam ediyor. Günü 1837 dolar/onstan kapatan sarı maden yüzde 0.5 kazançla seansı tamamladı. "Gümüş, dünkü seansta 24 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilirken, son bir ayın en düşük seviyesini kaydettiği bir seansı yaşadı. Ancak beyaz maden bu satıcılı seyrine karşın, gün sonunda 24.97 dolar/onsla yeşilde kapatmaya başardığı bir seansı tamamlamış oldu."Platin ise dünkü seansta günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı. 1073 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1085 dolar/onstan seansı tamamlayarak yüzde 1.2 kazancı hanesine yazmış oldu. 1100 dolar/onsun üzerinde kalıcılık sağlayamayan platin açısından bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapması yoluna soluksuz devam etmesi anlamına geliyor."Paladyum, günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden olurken, 200 dolar/onsluk bant içine sıkışıklığını sürdürmeye de devam ediyor. 2378 dolar/onstan seansı tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla yüzde 0.5 kayıp yazmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda haftanın ilk gününde altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından son zamanların en düşük işlemli seansı gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 225 kg altın, 3,777 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı