Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay
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Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

19.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:21
Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Brent petrolün fiyatı, talep üzerinde baskı yaratan pandemi kısıtlamalarına karşın, başta ABD olmak üzere birçok ülkede başlayan finansal destek programlarının ekonomik büyümeyi artıracağı beklentisiyle yükseldi.

Brent petrolün fiyatı, talep üzerinde baskı yaratan pandemi kısıtlamalarına karşın, başta ABD olmak üzere birçok ülkede başlayan finansal destek programlarının ekonomik büyümeyi artıracağı beklentisiyle yükseldi.

Küresel düzeyde ekonomiye verilen desteklerin etkisiyle yaklaşık 1.5 ayın en düşük düzeylerinden toparlanan altın fiyatları da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.26 artışla 54.93 dolar,Batı Teksas yüzde 0.25 artışla 52.26 dolar,altın yüzde 0.01 artışla 1,837.49 dolar,gümüş yüzde 0.64 artışla 25.11 dolar,bakır yüzde 0.14 artışla 7,945.00 dolar,platin yüzde 0.94 artışla 1,095.46 dolar,paladyum yüzde 0.08 artışla 2,378.60 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 441 liraya, çeyrek altın 729 liraya, Cumhuriyet altını da 2,907 liraya geriledi.Ünlü&Co analizinde, ons altının destek bulmaya çalıştığı vurgulanarak, şöyle denildi: "ABD piyasalarının Martin Luther King Günü nedeniyle kapalı olması varlık fiyatlarında hareketliliği bir miktar düşürmüş olsa da ons altında yukarı yönlü hareket etme eğiliminin ağır bastığını gördük. "Ancak görünümde belirgin bir iyileşme yaşanmış değil. Öyle ki fiyatlar 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1843 doların altında kalmaya devam ediyor. "Bu noktada kısa vadede anlamlı bir iyileşme olması için 200 günlük hareketli ortalamanın yanında ilk direnç olarak gördüğümüz 1865-1870 dolar bandının aşılması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz."Bugün ise Janet Yellen'ın yapacağı sunumda özellikle 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali teşvik paketine ilişkin mesajlarının altında hareketliliği artırabileceğini tahmin ediyoruz."Ahlatcı Yatırım analizinde de, Brent petrolün, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini sürdürmekte zorlandığına işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD tarafından planlanan destek paketi ve  piyasalarda olumlu hava ile birlikte aşı çalışmalarının devam etmesi  geri çekilmelerinde sınırlı kalmasına neden oluyor. "Özellikle 57.40 Dolar seviyelerinde geçen yılki sert geri çekilme sonrası yeni yılda zirve oluşumu gerçekleştirmesi durumunda ve olası ekonomik görünümün dünyada daha yavaş gelişeceği beklentisi oluşması durumunda kısa süreli geri çekilmeler orta vadede görülebilir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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