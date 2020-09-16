Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay ABD hampetrol stoklarının, 11 Eylül'de sona eren haftada 9 milyon 510 bin varil azaldığına ilişkin verinin açıklanmasıyla, Brent 42 doların, ABD Batı Teksas hampetrolü de 40 doların üzerine yükseldi.

ABD hampetrol stoklarının, 11 Eylül'de sona eren haftada 9 milyon 510 bin varil azaldığına ilişkin verinin açıklanmasıyla, Brent 42 doların, ABD Batı Teksas hampetrolü de 40 doların üzerine yükseldi. Yeni güne 1,950 dolar-1,960 aralığında başlayan altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısı öncesinde gelen alımlarla 1,973 doları test ettikten sonra gerileyerek yeniden 1,960 doların altına çekildi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 790,000 varil yükseldi.API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 3 milyon 760,000 bin varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 320,000 varil azaldı.OPEC+ üretim kısıntısını günlük ortalama 9.7 milyon varilden 7.7 milyon varile indirmeyi kararlaştırmış, sonra önceki kısıntı taahhütlerini yerine getiremeyen ülkelerin fazladan kısıntıyla telafi etmeleri için kısıntı miktarı yüksek tutulmuştu.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 2.45 artışla 42.31 dolar,Batı Teksas yüzde 2.92 artışla 40.15 dolar,altın yüzde 0.18 artışla 1,957.44 dolar,gümüş yüzde 0.01 artışla 27.13 dolar,bakır yüzde 0.32 düşüşle 6,758.00 dolar,platin yüzde 0.08 düşüşle 971.51 dolar,paladyum yüzde 0.30 düşüşle 2,399.20 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 474 liraya, çeyrek altın 777 liraya, Cumhuriyet altını da 3,093 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler analizinde, altın piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının izlendiğine dikkat çekildi ve şöyle denildi: "Fed toplantısı piyasalarca beklenirken, altın da yönünü bulmakta zorlandığı seanslar geçiriyor. "Dünkü seansta yataya yakın bir kapanış yapan sarı maden, yeni yönünü Fed toplantısıyla bulacak gibi. "Diğer taraftan gün içi Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 790,000 varil yükseldi.API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 3 milyon 760,000 bin varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 320,000 varil azaldı.OPEC+ üretim kısıntısını günlük ortalama 9.7 milyon varilden 7.7 milyon varile indirmeyi kararlaştırmış, sonra önceki kısıntı taahhütlerini yerine getiremeyen ülkelerin fazladan kısıntıyla telafi etmeleri için kısıntı miktarı yüksek tutulmuştu.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 2.45 artışla 42.31 dolar,Batı Teksas yüzde 2.92 artışla 40.15 dolar,altın yüzde 0.18 artışla 1,957.44 dolar,gümüş yüzde 0.01 artışla 27.13 dolar,bakır yüzde 0.32 düşüşle 6,758.00 dolar,platin yüzde 0.08 düşüşle 971.51 dolar,paladyum yüzde 0.30 düşüşle 2,399.20 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 474 liraya, çeyrek altın 777 liraya, Cumhuriyet altını da 3,093 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler analizinde, altın piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının izlendiğine dikkat çekildi ve şöyle denildi: "Fed toplantısı piyasalarca beklenirken, altın da yönünü bulmakta zorlandığı seanslar geçiriyor. "Dünkü seansta yataya yakın bir kapanış yapan sarı maden, yeni yönünü Fed toplantısıyla bulacak gibi. "Diğer taraftan gün içi haber akışı doğrultusunda hareket etmeye çalışıyor. "Dün Dünya Ticaret Örgütü, ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergisinin uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini duyurdu. "Bu haber akışı piyasalara satışı getirirken altın tarafında kayıplar yaşandığı görüldü."Altın gün içi zirvesi 1972 dolar/onstan geri dönerek, satış baskısına maruz kaldı. "Seansı 1954 dolar/onstan tamamlayan sarı maden 2 dolar/onsluk kaybı hanesine yazmış oldu."Gümüş, dünkü seansta yüzde 27.62 dolar/onsa kadar uzanarak son iki haftanın en yüksek seviyesini kaydetmesine karşın, günü yatayda tamamladı. Seans sonuna kadar yerini koruyamayan beyaz maden, 27.14 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yerinde saydı."Platin ise rallisine durmaksızın devam ederken, son bir ayın en yüksek seviyesini 977 dolar/onsla kaydetmeyi başardı. Seansı 972 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 1.5 değer kazandı."Paladyum günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, son altı ayın en yüksek seviyesini 2,424 dolar/onsla kaydetti. Seansı 2,405 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla yüzde 4.0 değer kazanmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta düşük hacime rağmen altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.5-0.8 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,363 kg altın, 1,446 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: DHA