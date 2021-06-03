Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) toplantısında, petrol talebinin 2021'in ikinci yarısında petrol arzını aşacağı yönünde ortak görüş oluşması, petrol fiyatlarını destekledi ve gösterge Brent petrolün varil fiyatı 71.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) toplantısında, petrol talebinin 2021'in ikinci yarısında petrol arzını aşacağı yönünde ortak görüş oluşması, petrol fiyatlarını destekledi ve gösterge Brent petrolün varil fiyatı 71.99 dolara kadar tırmandıktan sonra hafif geri çekildi.

OPEC+ grubu, bu yıl sonunda petrol talebinin günlük 99.8 milyon varil olacağı, petrol arzının ise günlük 97.5 milyon varilde kalacağını öngörüyor. OPEC+ grubu toplantısından sonra yapılan açıklamada, sonraki toplantının 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi ve petrol kısıntıları anlaşmasına Nisan ayında, Meksika dahil, yüzde 114 uyum sağlandığı vurgulandı.

Yatırımcıların ABD para politikasında daha fazla netlik görebilmek amacıyla ABD istihdam verilerine odaklandıkları günde dolardaki hafif yükselişin, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşten kaynaklanan desteğe ağır basmasıyla altın fiyatları ise hafif düştü.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.87 artışla 71.82 dolar,Batı Teksas yüzde 0.70 artışla 69.05 dolar,altın yüzde 0.47 düşüşle 1,899.49 dolar,gümüş yüzde 0.92 düşüşle 27.90 dolar,bakır yüzde 1.23 düşüşle 10,113.50 dolar,platin yüzde 0.62 düşüşle 1,187.69 dolar,paladyum yüzde 0.04 düşüşle 2,858.76 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 526 liraya, çeyrek altın 865 liraya, Cumhuriyet altını da 3,448 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, ABD'de haftalık petrol stoklarının 5.36 milyon varil azaldığının açıklandığına işaret edilerek, "İran Petrol Bakanı Zengene, Yaptırımların kalkmasıyla petrol piyasasına geri döneceklerini açıkladı. OPEC+ toplantısında Haziran veTemmuz'daki mevcut petrol üretimi kesintilerini gevşetme planına bağlı kalma konusunda anlaşmaya varıldı. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol'de 72.00 ve 73.10 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Dolar Endeksinde görülen toparlanma ile ons altın, yatay bir bantta hareketine devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Başkanı Patrick Timothy Harker, Fed'in varlık alımlarıyla değişiklik için zamanı belirtmesi gerektiğini söyledi. Bugün ABD'de açıklanacak özel sektör istihdam verileri yakından takip edilecek.

"Ons altındaki yükseliş trendinin dolar endeksinde görülen toparlanma ile yatay bir bantta hareket etmesi gram altında yükselişi sınırlarken döviz kurundaki yükseliş devam ediyor. Bugün açıklanacak Türkiye enflasyon verisi beklentinin üzerinde gelmesi halinde döviz kurundaki fiyatlamalara yansıyabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı