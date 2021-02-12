Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nun (OPEC) küresel talep beklentilerini düşürmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasada halen üretim fazlası olduğunu açıklamasının ardından düşen petrol fiyatları, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin gelişmelerle yönünü yeniden yukarıya çevirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nun (OPEC) küresel talep beklentilerini düşürmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasada halen üretim fazlası olduğunu açıklamasının ardından düşen petrol fiyatları, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin gelişmelerle yönünü yeniden yukarıya çevirdi.

Brent petrolün varil fiyatı 61 doların, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 58 doların üzerine döndü.

Altın fiyatlarında, ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle başlayan düşüş sürdü ve ons altın 1,820 doların da altına geriledi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.51 artışla 61.17 dolar,Batı Teksas yüzde 0.41 artışla 58.17 dolar,altın yüzde 0.51 düşüşle 1,817.10 dolar,gümüş yüzde 0.14 artışla 27.05 dolar,bakır yüzde 0.19 artışla 8,291.50 dolar,platin yüzde 1.45 düşüşle 1,223.95 dolar,paladyum yüzde 0.24 artışla 2,358.76 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 411 liraya, çeyrek altın 692 liraya, Cumhuriyet altını da 2,722 liraya geriledi.ALB Forex'in tarımsal emtia bülteninde, mısır, buğday, soya, pamuk, şeker, kahve ve kakao fiyatlarına ilişkin şu değerlendirme yapıldı: "Mısır fiyatı, pozitif görünümünü sürdürüyor. Salı ve Çarşamba günleri yaşadığı sert satışların ardından dünden beri toparlanma görülen fiyat, 5540.80 dolar direncinin üzerine geçmiş durumda. "Buğdayda, 625/670 dolar seviyeleri arasında yatay sert hareketler devam ediyor. Düşen trend çizgisi ve 20 günlük hareketli ortalamasını direnç olarak test eden buğdayda, bültenlerimizde sıkça belirttiğimiz 660 seviyesi geçilemiyor. Gelen sert satış baskısı 50 günlük hareketli ortalamada sınırlı kaldı. "Soya fiyatı, son iki haftadır 1333.00/1403.60 dolar bandında hareketini sürdürmeye devam ediyor. Bugün pozitif seyreden fiyat, 30 günlük ortalamadan destek buluyor. "Pamuk, gelen satışların ardından 20 günlük hareketli ortalamadan güç kazanarak Fibonacci EX. (61.8) 87.26 dolar seviyesini test etti. Ardından tekrar gelen satış baskısı ile güne düşüş ile başlayan pamukta, satışların devam etmesi durumunda 85.50 dolar desteği takip edilebilir. "Şeker fiyatı, dün yaşanan değer kaybının ardından bugün 16.50 dolar yakınlarından işlem görüyor. Aylık ortalama fiyat yükseliş trendine paralel devam etmekte. Fiyata yaşanan gerilemenin devam etmesi halinde 16 dolar bölgesinden geçen trend desteği ve aylık ortalama ilk önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir."Kahve fiyatı, 122.00 dolar desteğinin kırmasının ardından yükseliş trendin bulunduğu 120.20 bölgesine kadar değer kaybetti."Kakao fiyatı, dün yaşanan sert düşüşün ardından bu saatlerde 2430 dolar bölgesinde fiyatlanıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı