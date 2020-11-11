Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

Talepte canlanmanın göstergesi sayılan ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 45 doları da aştıktan sonra 44 dolar düzeyine döndü.