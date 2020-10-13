Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

Petrol fiyatları, yatırımcıların Covid-19 pandemisi ve virüse bağlı krizden toparlanma sürecinin yavaşladığına ilişkin kaygılarının hafiflemesiyle yükselirken, doların güçlenmesiyle gerileyen atın fiyatları 1,900 doların da altına indi.

Petrol fiyatları, yatırımcıların Covid-19 pandemisi ve virüse bağlı krizden toparlanma sürecinin yavaşladığına ilişkin kaygılarının hafiflemesiyle yükselirken, doların güçlenmesiyle gerileyen atın fiyatları 1,900 doların da altına indi.

Dünya Sağlı Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Covid-19 aşısının yıl sonu kadar ya da en geç yeni yılın başlarında kullanıma hazır olacağına ilişkin açıklaması, yatırımcılarda pandemiden toparlanmaya ilişkin iyimserliği destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı bir açıklamada, ülkesinde Covid-19 aşısının ve tedavide kullanılacak ilaçların hızla hazırlandığını söyledi ve ABD'nin, Covid-19 vakalarından en olumsuz etkilenen Avrupa ülkesinden de kötü durumda olduğuna ilişkin haberler in dre "asılsız" olduğunu savundu.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.31 artışla 42.30 dolar,Batı Teksas yüzde 1.38 artışla 40.35 dolar,altın yüzde 1.64 düşüşle 1,891.20 dolar,gümüş yüzde 3.53 düşüşle 24.22 dolar,bakır yüzde 0.50 düşüşle 6,738.00 dolar,platin yüzde 0.73 düşüşle 871.13 dolar,paladyum yüzde 2.81 artışla 2,342.59 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 482 liraya, çeyrek altın 790 liraya, Cumhuriyet altını da 3,139 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasaların haftaya sakin bir başlangıç yaptığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Dün ABD piyasalarının kapalı olması dolayısıyla kıymetli madenler de sakin bir günü geride bıraktı. Altın, dünkü seansa 1,930 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra, 1,933 dolar/ons seviyesini kaydederek son üç haftanın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. "Ancak, bu seviyede tutunmakta zorlanan sarı maden, yönünü teşvik görüşmelerine dair haber akışı doğrultusunda bulmaya devam ediyor. "Teşvik paketine dair henüz somut bir adım gelmemesine rağmen tarafların masada olması, özellikle hisse senedi piyasasını yukarıda tutmaya devam ediyor. "Altının ise henüz anlaşılmayan pakete karşı tepkisi negatif yönlü olurken, kırmızıda kapattığı bir günü geride bıraktı. 1,922 dolar/onstan seansı tamamlayan sarı maden, yüzde 0.4 kaybı hanesine yazmış oldu."Gümüş de benzer şekilde yukarı yönlü hareket etme arzusuyla seansa başladıktan sonra, 25.56 dolar/onsla son üç haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak beyaz maden de altın gibi bu seviyedeki yerini koruyamayarak gün sonunda 25.10 dolar/onsla yataya yakın bir kapanış yaptı."Platin, diğer kıymetliler gibi kırmızıda bir kapanış yaparken, günün en çok kayıp yaşayan kıymetli madeni olarak öne çıktı. 892 dolar/ons seviyesinden güne başlayan kıymetli maden, 877 dolar/onsla yüzde 1.6 kaybı hanesine yazmış oldu. "Paladyum, 2,442 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra, 2,408 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve yüzde 1.4 kaybı hanesine yazdı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50-0.75 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 3,004 kg altın, 2,743 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı