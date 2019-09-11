Petrol fiyatları yeni ek gümrük vergileri etkisiyle karışık

11.09.2019 10:00

–Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının, beklentinin neredeyse iki kat üzerinde, 7.2 milyon varil azalarak 421.9 milyon varile düşmesiyle yükseldi.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC+'nın global arzı kısma anlaşmasına alternatif bir plan bulunmadığını söyledi. BAE haber ajansı WAM'a konuşan Barkindo, OPEC+ üyelerinin global petrol piyasasının istikrarının ve dengesinin sağlanması için gerekli kararları alma taahhütlerine bağlı olduklarını da vurguladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.69 artışla 62.81 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.75 artışla 57.83 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı beklenirken, dört günlük düşüşünü sonlandırarak yükselişe geçti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.57 artışla 18.29 dolardan,

altın, yüzde 0.15 artışla 1,501.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.15 artışla 2.632 dolardan,

platin, yüzde 0.81 artışla 944.2 dolardan ve

paladyum, yüzde 0.4 artışla 1,560.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 454 liraya, Cumhuriyet altını da 1,879 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul