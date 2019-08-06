Petrol fiyatları yedi ayın en düşük düzeyine yakın

06.08.2019 17:41

– Petrol fiyatları hafif yükseldi ancak ABD ve Çin arasındaki ticaret geginliklerinin yükselmesiyle yedi ayın en düşük düzeyine yakın hareket ediyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.23 artışla 59.95 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.26 artışla 54.83 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında yükseln gerginlikler etkisilye hafif yükselerek altı yılın zirvesine yakın seyirde.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.1 artışla 16.41 dolardan,

altın, yüzde 0.24 artışla 1,480.1 dolardan,

bakır, yüzde 0.47 düşüşle 2.556 dolardan,

platin, yüzde 1.0 düşüşle 849.3 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.67 düşüşle 1,425.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 261 liraya, çeyrek altın 427 liraya, Cumhuriyet altını da 1,765 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul