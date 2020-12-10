Petrol fiyatları yatay, altın düştü
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Petrol fiyatları yatay, altın düştü

10.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:36
Petrol fiyatları yatay, altın düştü

ABD'ye yeni teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanacağına ilişkin beklentilerle hafta ortasında yükselen petrol yeni günün erken işlemlerinde yatay hareket ederken, dolar güç kazanmasının da etkisiyle altın fiyatları düştü.

ABD'ye yeni teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanacağına ilişkin beklentilerle hafta ortasında yükselen petrol yeni günün erken işlemlerinde yatay hareket ederken, dolar güç kazanmasının da etkisiyle altın fiyatları düştü.

Altına dayalı borsa yatırım fonları Kasım itibarıyla üst üste 11  aylık artışın ardından ilk kez düştü. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, dönem içinde fonların varlıkları 107 ton azalarak 3,792.9 tona geriledi. Bu dönemde, fonların parasal değeri yüzde 2.9'a karşılık gelen 6.8 milyar dolar azaldı.

Verilere göre, dönem içinde Türkiye'de yönetim altındaki varlık 1.4 ton oldu. Türkiye altına dayalı borsa yatırım fonlarına dönem itibarıyla 45.1 milyon dolar giriş yaşanırken ton bazında artış 0.8 ton, yüzde bazında artış ise yüzde 155 olarak gerçekleşti.Bakır fiyatları, geçen hafta yaklaşık sekiz yılın zirvesinden döndükten sonra, Birleşik Krallık'ta Covid-19 aşısının uygulanmaya başlaması ve ABD'de mali destek paketi üzerinde anlaşmaya varılacağı beklentisiyle yeniden yükseldi. Londra Metal Borsası'nda (London Metal Exchange - LME) bakır fiyatları bir ayda yüzde 10.49 yükselerek ton başına 7,691.50 dolara yükseldi. Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.14 düşüşle 48.91 dolar,Batı Teksas yüzde 0.35 düşüşle 45.82 dolar,altın yüzde 0.04 düşüşle 1,837.53 dolar,gümüş yüzde 0.12 artışla 23.93 dolar,bakır yüzde 0.25 düşüşle 7,691.50 dolar,platin yüzde 0.19 artışla 1,005.81 dolar,paladyum yüzde 0.66 artışla 2,284.70 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 460 liraya, çeyrek altın 756 liraya, Cumhuriyet altını da 3,013 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın analizinde, ons altının 1,800 dolar üzerindeki konumunu korumayı sürdürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi;"ABD'de teşvik paketine dair görüşmeler devam etmesine karşın hala netleşen bir durumun olmaması da belirsizlik yarattığı gibi ülke ekonomisinin zor toparlanabileceğine dair algıları da gündeme getirmiş durumda. Dolayısıyla ons altın bu gelişmeler karşısında temkinli seyrediyor. "Bugün Kasım ayına ait ABD TÜFE verisi ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı takip edilecek. Ons altın için izlenmeli."İntegral Yatırım'ın analizinde de, Birleşik Krallık'ta aşılama uygulamasına başlanmasının ardından, ABD'de Pfizer ve Biontech aşısına onay verildiğine işaret edilerek, "Brent petrol bu sabah yatay görünümünü koruyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde kısa vadeli direnç seviyeleri 49.85 dolar ve 50.45 dolarda bulunuyor. Aşağıda ise 48.43 dolar ve 47.70 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin de aşağı yönde geçilmesi  halinde 46.52 dolar seviyesi önemli bir destek konumunda bulunuyor" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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