Petrol fiyatları üretim kısıntısı haberleriyle yükseldi

09.09.2019 18:02

–Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın yeni Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman'ın üretim kısıntılarına devam edeceğini duyurmasıyla yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.43 artışla 62.42 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.11 artışla 57.71 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, çeşitli merkez bankalarından gelen para politikasında gevşeme sinyalleri etkisiyle karışık.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.14 artışla 19.145 dolardan,8

altın, yüzde 0.2 düşüşle 1,512.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.47 düşüşle 2.6215 dolardan,

platin, yüzde 0.79 düşüşle 951.1 dolardan ve

paladyum yüzde 0.22 artışla 1,548.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,810 liraya geriledi.

Suudi Arabistan ve Irak ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Rusya ve diğer OPEC dışı üreticiler ile birlikte oluşturduğu "OPEC+" grubunun "üretim kısıntısı" anlaşmalarına bağlı olduklarını duyurdular.

Irak Petrol Bakanı Thamer Ghadhban yaptığı açıklamada, OPEC+ petrol üretim kısıntısı anlaşmasına bağlı olduklarını ve bölgesel Kürt yönetimi de petrol ihracatları konusunda bir anlaşmaya varmayı umduklarını söyledi.

Ghadhban, Irak'ın cari OPEC üretim kotaları çerçevesinde üretimini kısmaya önümüzdeki günlerde başlayacağını ve yurtiçindeki rafinerlerde bakım çalışmalarının başlamasının yardımı ile petrol üretimin özellikle Ekim ayında kısılacağını vurguladı.

Suudi Arabistan, Prens Abdulaziz bir Salman'ın yeni Enerji Bakanı olarak atanmasının ardından yaptığı açıklamada, OPEC öncülüğündeki üretim kısıntısı anlaşmasının devam edeceğini duyurdu. Prens Abdulaziz, enerji portföyününü yönetimi için iktidardaki Suud ailesi içinden seçilen ilk isim oldu.

Suudi bir yetkili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın petrol veya OPEC politikasında değişiklik yok. Prens Abdulaziz OPEC ve OPEC dışı üreticiler ile işbirliğini güçlendirmek üzerinde çalışacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul